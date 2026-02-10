Minister pokazał się z Tomasiakiem. Od razu zwrócili uwagę. "Jak psu z gardła"

Kacper Tomasiak już stał się polskim bohaterem igrzysk. W poniedziałek sensacyjnie sięgnął po medal w konkursie na skoczni normalnej. Choć nigdy wcześniej nie stał na podium Pucharu Świata, w Predazzo zajął drugie miejsce. Przegrał jedyne z Niemcem Philippem Raimundem. Tuż po zawodach polski skoczek jeszcze długo pozostawał pod skocznią, gdzie udzielał wywiadów oraz świętował z drużyną i kibicami. Miał też okazję spotkać z kilkoma ważnymi postaciami.
Jedną z nich był minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Polityk KO zrobił sobie nawet wspólne zdjęcie z naszym medalistą i wielką biało-czerwoną flagą. W poniedziałek opublikował je w mediach społecznościowych. - Flagę przekazałem Naszemu Wicemistrzowi Kacprowi Tomasiakowi. To był wielki zaszczyt przekazać najpiękniejszą. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy! - napisał.
Wpis dość nieoczekiwanie wywołał w sieci gigantyczną burzę. Dlaczego? Otóż sporej części internautów nie spodobało się, że widoczna na zdjęciu flaga jest mocno pognieciona.
Wyraz swojego niezadowolenia dali w licznych komentarzach. "No to jest sprawczość tego rządu. Nawet flagi nie potrafi Pan wyprasować... I to po raz kolejny... Jak tu się łudzić, że cokolwiek - poza wątpliwą reprezentacją - osiągnie taki Minister dla Polski. Chyba że tak sobie 'zwiększa zasięgi'. Wtedy to po prostu żenujące", "O matko od otwarcia nie udało się znaleźć/poprosić kogoś, żeby ją przeprasował. Widać skuteczność", "flaga jak psu z gardła wyjęta. Brak szacunku taka flejowata flaga", "Dlaczego pan traktuje polską flagę, jak pomiętą podkoszulkę?", "Naprawdę nie ma pan żelazka? Bez żadnych złośliwości, wyprasowanie tej flagi to kwestia 4 minut. Rozumiem, że za pierwszym razem pan o tym nie pomyślał, emocje itp. ale teraz, gdy został pan uświadomiony, to już zwykłe niechlujstwo" - mogliśmy przeczytać.
Afera wokół pogniecionej flagi rozpętała się już kilka dni wcześniej. W piątek, w dniu ceremonii otwarcia, Rutnicki opublikował inne zdjęcie, jak trzyma ją w rękach, stojąc na trybunach.
Wtedy także spadła na niego masa krytyki. Upomniał go nawet szef Gabinetu Prezydenta RP - Paweł Szefernaker. - Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej. Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy - grzmiał.