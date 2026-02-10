Minister pokazał się z Tomasiakiem. Od razu zwrócili uwagę. "Jak psu z gardła"

Kacper Tomasiak już stał się polskim bohaterem igrzysk. W poniedziałek sensacyjnie sięgnął po medal w konkursie na skoczni normalnej. Choć nigdy wcześniej nie stał na podium Pucharu Świata, w Predazzo zajął drugie miejsce. Przegrał jedyne z Niemcem Philippem Raimundem. Tuż po zawodach polski skoczek jeszcze długo pozostawał pod skocznią, gdzie udzielał wywiadów oraz świętował z drużyną i kibicami. Miał też okazję spotkać z kilkoma ważnymi postaciami.

Minister pokazał się Tomasiakiem. Tak zareagował internet

Jedną z nich był minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Polityk KO zrobił sobie nawet wspólne zdjęcie z naszym medalistą i wielką biało-czerwoną flagą. W poniedziałek opublikował je w mediach społecznościowych. - Flagę przekazałem Naszemu Wicemistrzowi Kacprowi Tomasiakowi. To był wielki zaszczyt przekazać najpiękniejszą. Wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy! - napisał.

Wpis dość nieoczekiwanie wywołał w sieci gigantyczną burzę. Dlaczego? Otóż sporej części internautów nie spodobało się, że widoczna na zdjęciu flaga jest mocno pognieciona.

Gromy na ministra sportu. Oto powód. "O matko"

Wyraz swojego niezadowolenia dali w licznych komentarzach. "No to jest sprawczość tego rządu. Nawet flagi nie potrafi Pan wyprasować... I to po raz kolejny... Jak tu się łudzić, że cokolwiek - poza wątpliwą reprezentacją - osiągnie taki Minister dla Polski. Chyba że tak sobie 'zwiększa zasięgi'. Wtedy to po prostu żenujące", "O matko od otwarcia nie udało się znaleźć/poprosić kogoś, żeby ją przeprasował. Widać skuteczność", "flaga jak psu z gardła wyjęta. Brak szacunku taka flejowata flaga", "Dlaczego pan traktuje polską flagę, jak pomiętą podkoszulkę?", "Naprawdę nie ma pan żelazka? Bez żadnych złośliwości, wyprasowanie tej flagi to kwestia 4 minut. Rozumiem, że za pierwszym razem pan o tym nie pomyślał, emocje itp. ale teraz, gdy został pan uświadomiony, to już zwykłe niechlujstwo" - mogliśmy przeczytać.

Afera wokół pogniecionej flagi rozpętała się już kilka dni wcześniej. W piątek, w dniu ceremonii otwarcia, Rutnicki opublikował inne zdjęcie, jak trzyma ją w rękach, stojąc na trybunach.

Wtedy także spadła na niego masa krytyki. Upomniał go nawet szef Gabinetu Prezydenta RP - Paweł Szefernaker. - Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej. Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy - grzmiał.