Tak Tomasiak podsumował to, co zrobiła Polska w mikście

Przed czterema laty reprezentacja Polski w składzie: Nicole Konderla, Kinga Rajda, Dawid Kubacki i Kamil Stoch, zajęła szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych. Podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo biało-czerwoni zupełnie przemeblowali skład. We wtorek w Predazzo ujrzeliśmy Polę Bełtowską, Annę Twardosz, Pawła Wąska oraz Kacpra Tomasiaka. Ostatni z tej czwórki dzień wcześniej został wicemistrzem olimpijskim w indywidualnej rywalizacji na tym samym obiekcie.

Tomasiak liczył na awans

Polacy tym razem spisali się poniżej oczekiwań. W serii próbnej zajęli dziewiąte miejsce, ale w konkursie było tylko gorzej. Nie pomogły ponad stumetrowe skoki Wąska i Tomasiaka. Nasza kadra szorowała po dnie po skoku Bełtowskiej na odległość 82 metrów. Koniec końców wyprzedziliśmy tylko Rumunię, a do drugiej serii awansowały m.in. Chiny.

Po niespodziewanie szybkim zakończeniu wtorkowej rywalizacji na antenie "Eurosportu" krótkiej wypowiedzi udzielił Kacper Tomasiak. 19-latek przyznał, że liczył na awans do drugiej serii. - Niestety, nie udało się osiągnąć nic lepszego, chociaż różnice punktowe nie były bardzo wielkie. Niestety, taką pozycję nam to dało, więc nikt nie będzie z tego zadowolony. Jestem trochę zaskoczony brakiem nas w drugiej serii, choć trzeba brać pod uwagę, że jest to normalna skocznia. Jeśli jeden skok nie wyjdzie, ciężko jest to potem odrobić. Myślę, że zawsze tak się mogło wydarzyć - skomentował wicemistrz olimpijski.

Kacper Tomasiak zdradził ws. medalu

Nasz skoczek został także zapytany, jak przebiegała regeneracja po kapitalnym występie w poniedziałkowym konkursie indywidualnym. - Długo spałem i późno wstałem. Nie zdążyłem odebrać jeszcze większości wiadomości z gratulacjami - przyznał.

W mediach krążyły informacje, iż medal polskiego zawodnika uległ delikatnemu uszkodzeniu. Sam zainteresowany potwierdził tę nowinę. - Tak, medal trochę się uszkodził, ale już jest wszystko ok, udało się go naprawić - odpowiedział.

Najbliższy występ Tomasiaka w Predazzo to serie próbne przed rywalizacją na dużej skoczni. Te rozpoczynają się już w czwartek. Czego potrzebuje nasz medalista przed przenosinami na ten obiekt? - Najlepiej by było, żebym podszedł do rywalizacji na dużej skoczni z takim samym nastawieniem, jak do tej na normalnej - zakończył urodzony w Bielsku-Białej skoczek.