Niemiec zdobył złoto, a potem wypalił. Tak, to o Tomasiaku

Kacper Tomasiak zdobył pierwszy medal dla Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. Srebro w konkursie na normalnej skoczni to oczywiście ogromna sensacja, bo 19-latek jeszcze ani razu nie stał na podium Pucharu Świata. Równie wielką niespodzianką jest jednak triumf Philippa Raimunda.

Nie wygrał ani jednego konkursu. Nagle jest mistrzem olimpijskim. "To coś niesamowitego"

Niemiec, jeszcze do niedawna, nie był stawiany w roli głównych pretendentów do medalu. Na skoczni w Predazzo wyróżniał się jednak podczas treningów i zajął drugie miejsce w serii próbnej. W samych zawodach oddał już dwie najlepiej punktowane próby zarówno w pierwszej, jak i drugiej serii na 102 i 106,5 m. - Byłem niesamowicie zdenerwowany podczas mojego pierwszego skoku. Potem, przed moim drugim, wszyscy na dole oszaleli i wiedziałem, że to będzie bardzo długi skok. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale jestem z tego dumny. Jestem po prostu mistrzem olimpijskim, to niewiarygodne - powiedział tuż po zwycięstwie w wywiadzie dla stacji ARD.

Największym przegranym olimpijskich zmagań jest rzecz jasna Domen Prevc. Lider Pucharu Świata, który dominował praktycznie przez cały sezon, zajął dopiero szóste miejsce. Z kolei Raimund w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest szósty i co prawda w zawodach najwyższej rangi stawał już na podium, ale nigdy nie na najwyższym jego stopniu. - To mój największy sukces w życiu. Nigdy nie wygrałem ani jednego konkursu Pucharu Świata, ale wszedłem na wielką scenę i stanąłem na samym szczycie. To coś niesamowitego. Chciałbym podziękować wszystkim. To po prostu cudowne - dodał 25-letni skoczek.

Raimund zaskoczył ws. olimpijskiej wygranej. "Pokonałem bossa"

W rozmowie z niemiecką telewizją zdobył się też na pewien żart. - Pokonałem finałowego bossa, to pewne - śmiał się. W ten sposób nawiązał do innej swojej pasji. Nie jest tajemnicą, że Raimund uwielbia gry wideo. - Pewnie dojdzie to do mnie jutro. Wtedy będę w pełni przygotowany i zobaczymy, co jeszcze da się zrobić w konkursie mikstów lub na dużej skoczni - zakończył.

Kolejne zmagania z udziałem Raimunda i Tomasiaka odbędą się już w ten wtorek. O godz. 18:45 rozpocznie się konkurs mikstów. Polskę będą reprezentować także Pola Bełtowska, Anna Twardosz i Paweł Wąsek. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.