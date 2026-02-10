Tomasiak ma medal, a Norweg ma pretensje. "Nie, nie, nie. Nie ma szans"

Po kapitalnych skokach na 103 i 107 m Kacper Tomasiak wywalczył w poniedziałek srebrny medal igrzysk olimpijskich. W zawodach na skoczni normalnej w Predazzo nasz 19-latek zachwycił zwłaszcza w drugiej serii, po której przesunął się z miejsca czwartego. A lądując na aż 107. metrze zaprezentował technikę, za którą dostał od sędziów 19,5, 19,5 i 19 pkt.

REKLAMA

Zobacz wideo Piesiewicz ujawnia, jak Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie

Po konkursie, który wygrał Niemiec Philipp Raimund przed Tomasiakiem i sklasyfikowanymi razem na trzecim miejscu Japończykiem Renem Nikaido oraz Gregorem Deschwandenem ze Szwajcarii, rozgoryczony jest najlepszy z norweskich skoczków.

Forfang sfrustrowany. Twierdzi, że przez sędziów

Johann Andre Forfang po skokach na 103 i 103,5 m zajął dziewiąte miejsce. Do podium stracił 6,2 pkt. I mediom w swoim kraju powiedział, że mógłby zdobyć medal, gdyby sędziowie oceniający styl należycie wykonali swoje obowiązki.

- Nie byłbym zaskoczony, gdybym dostał lepsze noty za styl. Przy tak małych różnicach punktowych na tej skoczni bardzo boli, gdy nie dostaje się tego, na co się zasługuje - powiedział Forfang w rozmowie z NTB. – Traciłem po pierwszej serii około trzech punktów do medalu, a trzy punkty więcej za styl to nie jest nic nierealnego. Można powiedzieć, że zostałem trochę skrzywdzony. Dziś [sędziowie] obrali dość dziwną linię. W ocenach było sporo niezrozumiałych decyzji. Uważam, że ląduję stabilnie i pewnie przy dobrej długości skoku, a dostaję 18 punktów. Tymczasem są zawodnicy, którzy ledwo utrzymują się na nogach i też dostają 18 punktów. To frustrujące, gdy walczy się o medal i traci tak niewiele – podkreślił Norweg.

Polski sędzia stawia Tomasiaka za wzór

Z opinią Forfanga nie zgadza się nasz były międzynarodowy sędzia, Edward Przybyła. – Nie, nie, nie. Nie ma szans, żeby Forfang został oceniony przez sędziów za nisko o ponad sześć punktów. A jeśli mówi zwłaszcza o pierwszej serii, to może mógł tam dostać po 18,5, a nie 18 punktów. Ale przy trzech wliczanych notach to by mu dało o 1,5 punktu więcej – analizuje juror z wieloletnim doświadczeniem z Pucharu Świata.

Po pierwszej serii Forfang był 12. Do podium tracił 3,4 pkt. W drugiej do jego noty od sędziów weszły dwie "18" i jedna "18,5" (punktuje pięciu sędziów, dwie skrajne noty są odrzucane).

– Forfang to nie jest skoczek z jakimś wybitnym stylem. Dużo mu pod tym względem brakuje choćby do tego, co pokazał nasz Kacper. Tomasiakiem jestem zachwycony. Najpierw jego psychiką, a później stylem. Znam tego chłopaka dobrze, bo wiele razy mu sędziowałem na zawodach Orlen Cup. W rundzie finałowej skoczył bardzo daleko i w naprawdę świetnym stylu. Dałbym bez wahania notę 19, a chyba nawet 19,5, jak to zrobiła trójka z piątki sędziów.Tam naprawdę można było odjąć tylko pół punktu za lądowanie, bo mu "troszkę do środka pojechało". Ale ten skok był wybitny – zachwyca się Przybyła.

- Generalnie w tym konkursie naprawdę nie było sędziowskich kontrowersji i nikt nie został skrzywdzony. W pierwszej serii wystawiane były trochę niższe noty niż w drugiej - i słusznie, bo wtedy oglądaliśmy zachwiania przy lądowaniach i tam nikt nie dostawał not po 19 punktów. Nie rozumiem, dlaczego Forfang uważa, że na takie zasłużył – podsumowuje polski sędzia.

We wtorek o godzinie 18.45 na skoczni normalnej w Predazzo odbędzie się olimpijski konkurs drużyn mieszanych. Polska wystąpi w składzie: Pola Bełtowska, Paweł Wąsek, Anna Twardosz, Kacper Tomasiak. Transmisja w Eurosporcie, TVP i na platformie HBO MAX. Relacja na żywo na Sport.pl.