Wystarczyło zaledwie siedem słów! Wpis Tomasiaka niesie się po sieci

Nieprawdopodobną historię napisał w poniedziałkowy wieczór Kacper Tomasiak. Reprezentant Polski, skokiem na odległość 107 metrów w drugiej serii konkursu na skoczni normalnej w Predazzo, wywalczył sobie srebrny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Przegrał jedynie z Niemcem Philippem Raimundem, a podium ex aequo uzupełnili Szwajcar Gregor Deschwanden oraz Japończyk Ren Nikaido.

REKLAMA

Zobacz wideo Skoki narciarskie na igrzyskach za darmo? Tak to się robi

19-latek został najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk, bijąc rekord należący od 1972 roku do Wojciecha Fortuny. Po zawodach długo nie docierało do niego, czego właściwie dokonał, ale radość młodego Polaka była gigantyczna. - Czuję wielkie szczęście. Zupełnie nie spodziewałem się takiego wyniku przed sezonem. Wtedy skupiałem się, żeby w ogóle pojechać na igrzyska - mówił w rozmowie z Eurosportem.

Tomasiak podziękował kibicom. Zareagował nawet jego rywal

Choć podziękowania Tomasiak składał bezpośrednio po konkursie, to dopiero we wtorek popołudniu znalazł czas na to, aby opublikować pamiątkowy wpis na Instagramie. "Marzenia się spełniają!!! Dziękuję za wasze wsparcie" - napisał srebrny medalista igrzysk.

Zdjęcie polskiego skoczka stojącego na podium ze srebrnym krążkiem na szyi zrobiło prawdziwą furorę. Dziesiątki tysięcy kibiców i kolegów chwali Tomasiaka za sukces. Znalazły się także słowa uznania ze strony rywala Kacpra, Kristoffera Eriksena Sundala, który po pierwszej serii zajmował trzecią lokatę. "Szalone!" - napisał Norweg.

Polscy kibice przeżyli emocje porównywalne do tych, które przed laty gwarantowały skoki Adama Małysza, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotra Żyły. A to wszystko za sprawą chłopaka, który przed sezonem celował w... mistrzostwa świata juniorów.

Kolejną okazję do sprawienia sensacji Kacper Tomasiak będzie miał już we wtorkowym konkursie drużyn mieszanych. Biało-Czerwonych, oprócz niego, reprezentować będą Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Początek rywalizacji o godz. 18:45.

Zobacz też: Zmiana trenera u polskich skoczków? Jasne stanowisko PZN