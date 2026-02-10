Wystarczyło zaledwie siedem słów! Wpis Tomasiaka niesie się po sieci

Nieprawdopodobną historię napisał w poniedziałkowy wieczór Kacper Tomasiak. Reprezentant Polski, skokiem na odległość 107 metrów w drugiej serii konkursu na skoczni normalnej w Predazzo, wywalczył sobie srebrny medal Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Przegrał jedynie z Niemcem Philippem Raimundem, a podium ex aequo uzupełnili Szwajcar Gregor Deschwanden oraz Japończyk Ren Nikaido.
19-latek został najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk, bijąc rekord należący od 1972 roku do Wojciecha Fortuny. Po zawodach długo nie docierało do niego, czego właściwie dokonał, ale radość młodego Polaka była gigantyczna. - Czuję wielkie szczęście. Zupełnie nie spodziewałem się takiego wyniku przed sezonem. Wtedy skupiałem się, żeby w ogóle pojechać na igrzyska - mówił w rozmowie z Eurosportem.
Choć podziękowania Tomasiak składał bezpośrednio po konkursie, to dopiero we wtorek popołudniu znalazł czas na to, aby opublikować pamiątkowy wpis na Instagramie. "Marzenia się spełniają!!! Dziękuję za wasze wsparcie" - napisał srebrny medalista igrzysk.
Zdjęcie polskiego skoczka stojącego na podium ze srebrnym krążkiem na szyi zrobiło prawdziwą furorę. Dziesiątki tysięcy kibiców i kolegów chwali Tomasiaka za sukces. Znalazły się także słowa uznania ze strony rywala Kacpra, Kristoffera Eriksena Sundala, który po pierwszej serii zajmował trzecią lokatę. "Szalone!" - napisał Norweg.
Polscy kibice przeżyli emocje porównywalne do tych, które przed laty gwarantowały skoki Adama Małysza, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego czy Piotra Żyły. A to wszystko za sprawą chłopaka, który przed sezonem celował w... mistrzostwa świata juniorów.
Kolejną okazję do sprawienia sensacji Kacper Tomasiak będzie miał już we wtorkowym konkursie drużyn mieszanych. Biało-Czerwonych, oprócz niego, reprezentować będą Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska. Początek rywalizacji o godz. 18:45.
