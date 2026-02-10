"Ten facet pisze historię! To jest coś nie do opisania! Geniusz dwóch nart", "19 lat, debiutancki sezon w Pucharze Świata, bez podium PŚ i teraz na luzie olimpijskie srebro", "niech Ci sodówa nie odwali, a będą z ciebie ludzie" - w taki sposób dziennikarze oraz kibice reagowali w poniedziałek 9 lutego na wielki sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach olimpijskich (rywalizacja odbywała się na skoczni w Predazzo).

Zobacz wideo To odmieniło skoki narciarskie? "Przypadek Simona Ammanna był przełomowy"

Pokazali niezwykłe nagranie z Kacprem Tomasiakiem. Mateusz Borek reaguje

Już we wtorek dziennikarz Adam Bucholz opublikował w serwisie X fragment wywiadu z Tomasiakiem z maja 2021 r. - Być może kiedyś wystartuję na igrzyskach olimpijskich, ale to jeszcze sporo lat przede mną - mówił wówczas 14-letni zawodnik.

Wpis Bucholza poniósł się po mediach społecznościowych, a na swoim profilu wideo udostępnił również dziennikarz Mateusz Borek. Zrobił to z krótkim dopiskiem: "Piękne", ponadto zamieścił trzy emotikony rąk bijących brawo.

Kacper Tomasiak powalczy o kolejne medale igrzysk olimpijskich

O kolejny medal olimpijski Kacper Tomasiak powalczy we wtorek, gdy wraz z Pawłem Wąskiem, Anną Twardosz i Polą Bełtowską wystartuje w konkursie drużyn mieszanych. Początek o godz. 18:45, zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Potem igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo odbędą się jeszcze dwa konkursy, w których będzie mógł wziąć udział Kacper Tomasiak. W sobotę 14 lutego odbędą się zmagania na skoczni dużej, a w poniedziałek 16 lutego rywalizacja duetów.