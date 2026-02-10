Wielka sensacja na igrzyskach! Sam w to nie wierzył. Polska to jego drugi dom

Czy podium poniedziałkowej rywalizacji jest najbardziej nieoczywistym Top 3 w historii olimpijskiego skakania? Na pewno jest w czołówce takiej kategorii. Wśród medalistów ze średniej skoczni Ren Nikaido zna smak konkursowego zwycięstwa na poziomie Pucharu Świata. Kacper Tomasiak nie był wcześniej nawet na podium. Trafił nam się jednak nastolatek, który jak nikt inny potrafi uspokoić emocje i nawet w momencie największej próby skoczyć, jakby nikt go nigdy nie zapoznał ze słowem "presja".

Nasz reprezentant zdecydowanie napisał najważniejszą dla nas historię. Najmłodszy polski medalista olimpijski w historii, człowiek, który poznał smak medalu olimpijskiego, zanim poczuł, jak to jest stanąć na podium PŚ, następca Kamila Stocha. Opowieść wielowątkowa i złożona niczym w prozie uwielbianego przez 19-latka Tolkiena. Jednak każdy fan książek, a także filmów oraz gier, dobrze wie, że oprócz głównego wątku, bardzo ważne są też historie poboczne. Wyczyn "brązowego" Gregora Deschwandena jest czymś równie zaskakującym i pięknym w swej nieoczywistości. Znajdziemy w nim także polski wątek. Ale po kolei.

Ciszej jedziesz, dalej zajedziesz. Przy czym Deschwanden jechał bardzo cichutko

W 2022 roku w Zhangjiakou na skoczni normalnej olimpijskie srebro powędrowało do Manuela Fettnera. Austriak miał wówczas niespełna 37 lat i medal ten był dla niego nagrodą za lata kariery, w której - owszem - zdarzało mu się zdobywać medale dużych imprez w drużynie (np. złoto mistrzostw świata w Predazzo w 2013 roku), jednak indywidualnie do czołówki wskoczył dopiero w sportowo zaawansowanym wieku. Przed ukończeniem 30. roku życia Fettner tylko jeden sezon Pucharu Świata skończył w Top 20 klasyfikacji generalnej (12. miejsce 2010/2011).

Kariera Deschwandena wyglądała podobnie. Minus sukcesy drużynowe oczywiście, bo ze Szwajcarią nie miał szans na medale. Dość powiedzieć, że przez lata to on był właśnie najczęściej drugim po Simonie Ammannie, czterokrotnym mistrzu olimpijskim. Nie zawsze, bo w latach 2018-2022 dobry okres, swoją drogą też okraszony brązowym medalem, tyle że mistrzostw świata, miał Kilian Peier. Jednak mimo to trudno było go nazywać następcą Ammanna.

Deschwanden zresztą na takiego też się nie zapowiadał. Nawet na mistrzostwach świata juniorów nie miał osiągnięć. Wystąpił w nich dwa razy: w Zakopanem w 2008 roku i w Otepaa w 2011. W obu przypadkach indywidualnie zajmował dopiero 38. miejsce. Oczywiście takie zawody często nie są wymierne. Np. w 2011 roku brąz wywalczył Estończyk Kaarel Nurmsalu, potem kompletnie bez sukcesów. Jednak skoczek z miejscowości Horv niedaleko Lucerny po prostu nigdy nie miał nawet łatki "wielki talent". Wspomniany wyżej Fettner przynajmniej jako junior był indywidualnie wicemistrzem świata ze Szczyrku, z 2001 roku.

Nie ułatwiała Deschwandenowi kariery także nietypowa budowa ciała. Szwajcar przyznał kiedyś w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, że miał problemy z bardzo skrzywionym kręgosłupem oraz jedną nogą krótszą o kilka centymetrów.

- Przez lata nad tym pracowaliśmy i teraz moje ciało wygląda lepiej. Właśnie z krzywej postawy ciała brały się też problemy z ramieniem. Fizjoterapeuta miał dużo pracy. Ja tylko leżałem i musiałem przyzwyczaić się do różnych trzasków. Proces trwał dwa albo trzy lata, ale dzięki temu poprawiła się też moja pozycja najazdowa - mówił w 2024 roku Deschwanden, który pracę ze wspomnianym fizjoterapeutą zaczął, gdy trenerem szwajcarskiej kadry był jeszcze Ronny Hornschuh (lata 2016-2023).

To jest dyscyplina dla starych sportowców. Deschwanden opanował sztukę "ugotowania kamienia"

W samym Pucharze Świata przez lata Gregor Deschwanden po prostu "był" i na tym opisywanie jego zmagań można byłoby zakończyć. Do 2021 roku nie potrafił przekroczyć liczby 200 pkt w jednym sezonie, a potem ustabilizował się na poziomie Top 30, jednak bez większych wyskoków. W sezon 2023/24 wkraczał, mając 32 lata i rekordowy wynik w konkursie PŚ na poziomie 7. miejsca. Kojarzono go głównie jako "tego wysokiego skoczka", bo 185 cm wzrostu to jak na zawodnika tej dyscypliny faktycznie sporo.

Jeszcze 20 lat temu o 32-letnim zawodniku z takim CV powiedzielibyśmy, że nic już z niego nie będzie i zapamiętają go głównie pasjonaci dyscypliny. Jednak obecnie skoki narciarskie są o wiele przychylniejsze bardziej doświadczonym skoczkom. Prosty dowód: brązowy medal Deschwandena to ósmy - od Vancouver w 2010 roku - olimpijski indywidualny krążek dla zawodnika, który skończył już 30 lat. Przed kanadyjskimi igrzyskami i srebrnymi medalami 32-letniego wówczas Adama Małysza coś takiego się praktycznie nie zdarzało. By znaleźć poprzedniego medalistę igrzysk w wieku 30+, należałoby cofnąć się aż do 1948 roku, gdy w Sankt-Moritz wicemistrzem olimpijskim został niespełna 37-letni wówczas Birger Ruud.

Wracając jednak do narciarskiej nowożytności i Deschwandena, on również okazał się kwiatem, który potrzebował sporo czasu, by rozkwitnąć. Sezon 23/24 skończył na najwyższym w karierze, 18. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ. Wtedy też zanotował pierwsze konkursowe podia, zajmując 2. lokatę w Klingenthal i 3. w Willingen. Aż w końcu przyszedł sezon 2024/25. Pierwszy w życiu Szwajcara, w którym można było o nim mówić jak o zawodniku ze ścisłej czołówki. Cztery razy na podium, prawie 1000 punktów w klasyfikacji generalnej (996), w której ostatecznie zajął 6. miejsce. Medalu mistrzostw świata nie wywalczył (14. miejsce na obiekcie normalnym w Trondheim, 7. na dużym), ale i tak mógł być dumny. Praca z trenerem Rune Veltą pomogła mu wreszcie poukładać się technicznie.

Większa sensacja niż Tomasiak? Sam nie wierzył, że się uda

Dlaczego więc brąz olimpijski 6. skoczka zeszłego sezonu to takie zaskoczenie? W skokach okres między jednym zimowym sezonem a drugim to cała wieczność. W bieżącym Deschwanden wrócił do poziomu, który prezentował przez 2023 rokiem. W PŚ punktował dość regularnie, ale wyżej niż 10. w Falun, Ruce i Ga-Pa nie był. Tuż przed igrzyskami było wyjątkowo źle. Na mistrzostwach świata w lotach zajął dopiero 30. miejsce, a w Willingen oba konkursy PŚ skończył bez punktów (31. i 33. miejsce). Jego skoki nie imponowały ani techniką, ani energią.

Właśnie dlatego poniedziałkowe skoki Gregora w Predazzo, najdalsze w obu seriach konkursu (drugiej ex aequo z Tomasiakiem), były takim zaskoczeniem. Wyglądało, jakby Deschwanden użył rękawicy z Kamieniami Nieskończoności i niczym Thanos wykuł dla siebie zupełnie nową rzeczywistość. Przy czym on najbardziej zaskoczył samego siebie.

Po zawodach w rozmowie z Eurosportem przyznał, że choć czuł się mocny, był przekonany, że od ścisłej czołówki dzieli go zbyt wiele. Nie wziął nawet na zawody olimpijskiej kurtki reprezentacji Szwajcarii, bo nie pomyślał, że może mu się przydać. I skończyło się tak, że przed wejściem na podium musiał szukać kogoś w szwajcarskim zespole, kto pożyczy mu swoją. Znalazł i ubrany jak należy oraz uśmiechnięty od ucha do ucha, odebrał medal. Na najniższym stopniu podium musiał zmieścić się z Renem Nikaido, z którym ex-aequo zajęli trzecie miejsce. To swoją drogą też historyczny wyczyn.

Jeszcze nigdy w historii olimpijskich konkursów skoków nie mieliśmy czterech medalistów w jednych zawodach. Raz zdarzyło się, że dwóch zawodników uplasowało się ex aequo na jednym stopniu podium - w Lake Placid w 1980 roku, gdy Japończyk Hirokazu Yagi i Niemiec z NRD Manfred Deckert dostali srebrne medale (brązowego medalisty więc nie było).

Pakt polsko-szwajcarski na igrzyskach. Deschwanden najlepszym kandydatem do przedłużenia tradycji

Deschwanden dołączył do grona szwajcarskich legend. Przed nim medale olimpijskie w skokach dla tego kraju zdobywali tylko Simon Ammann (4x złoto) i Walter Steiner (1x srebro). Co ciekawe, za każdym razem, gdy tak się działo, na podium stali razem z jakimś Polakiem. Ammann zawsze miał obok Adama Małysza. Trzy razy Polak był drugi, raz wyprzedził go jeszcze Niemiec Sven Hannawald. Z kolei Steiner zdobył srebro w konkursie na normalnej skoczni w Sapporo w 1972 roku, który sensacyjnie wygrał Wojciech Fortuna.

Trudno zresztą było o lepszego kandydata do podtrzymania szwajcarsko-polskiej tradycji. Tajemnicą poliszynela jest, że Deschwanden bardzo lubi nasz kraj. A jedną z jego obywatelek wręcz kocha, bo od wielu lat jego życiową partnerką jest Maria Grzywa. Nad Wisłą był nieraz, spędził tu też niejedne Święta Bożego Narodzenia.

- Policzyłem wszystkich gości i zastanawiałem się, dlaczego na stole jest o jedno nakrycie więcej. Zapytałem, kto właściwie ma tutaj siedzieć - opowiadał w rozmowie z Przeglądem Sportowym, zaskoczony naszą tradycją zostawiania wolnego miejsca dla niespodziewanego gościa. Po zdobyciu medalu w Predazzo przed kamerami Eurosportu powiedział zresztą kilka słów po polsku.

Polki szczęśliwe dla Szwajcarów. Dla Deschwandena podwójnie?

Żartobliwie można powiedzieć, że szwajcarscy skoczkowie powinni poważnie rozważyć regularne poszukiwania narzeczonych i żon w naszym kraju. Wszak żonę z Polski ma Andreas Kuettel, mistrz świata z dużej skoczni w Libercu z 2009 roku.

A my możemy mieć nadzieję, że na kolejnych igrzyskach tradycja szwajcarsko-polskich podiów zostanie podtrzymana. Nam rozwija się Tomasiak, a Szwajcarzy mają coraz lepszego Sandro Hauswirtha, oraz o rok tylko od Kacpra starszego Felixa Trunza.

Na razie kolejny rozdział dopisali Tomasiak z Deschwandenem, których rocznikowo dzieli aż 16 lat. To największa różnica wieku między olimpijskimi medalistami na normalnej skoczni w historii. Na dużym obiekcie w Soczi w 2014 roku 20 lat dzieliło srebrnego Noriakiego Kasai i brązowego Petera Prevca.

Gregor Deschwanden z pewnością zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej zaskakujących medalistów olimpijskich w dziejach. Przez lata nic nie wskazywało, by taki sukces miał być mu pisany, on sam był tym zdziwiony. Jednak tego, co osiągnął, nie zabierze mu już nikt. I kto wie, czy to koniec. Zanosi się co prawda, że na dużej skoczni poziom trudności wzrośnie, bo chętni zemsty będą ci, którym większe obiekty sprzyjają, z Domenem Prevcem na czele. Coś się nam jednak wydaje, że Gregor tym razem weźmie ze sobą swoją olimpijską kurtkę. Tak na wszelki wypadek.