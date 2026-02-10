Można było czuć rozczarowanie, obserwując występy naszych biegaczy w kwalifikacjach do sprintu stylem klasycznym na igrzyskach olimpijskich. Spełnił się bowiem najgorszy scenariusz. Żaden z reprezentantów Polski nie wszedł choćby do ćwierćfinału. Najpierw wśród pań z pewnością przykrą niespodzianką był brak miejsca w czołowej trzydziestce u Moniki Skinder. Najlepsza z Polek zajęła 33. lokatę.

Kowalczyk-Tekieli komentuje wyniki Polaków. Wskazuje na jedno nazwisko

Później w rywalizacji panów nasi reprezentanci byli jeszcze dalej od TOP 30. Maciej Staręga, specjalizujący się w sprincie, uplasował się na 40. pozycji. Łącznie mieliśmy pięcioro reprezentantów Polski, biorąc pod uwagę kobiety i mężczyzn, więc nieobecność żadnego z nich w ćwierćfinale musi boleć.

Na wyniki kwalifikacji zareagowała w mediach społecznościowych Justyna Kowalczyk-Tekieli. Pięciokrotna medalistka olimpijska przyznała, że szkoda jej Moniki Skinder, ale podkreśliła też istotną rzecz. Chodzi o nieobecność Kamila Burego.

"Żadnego Polaka w TOP30, a Kamil Bury, który miesiąc temu na PŚ na tej trasie, w tej konkurencji był 20, siedzi w domu" - napisała legenda polskiego sportu.

Kamil Bury nie pojechał na igrzyska. Dla niektórych to zaskoczenie

Kowalczyk-Tekieli słusznie nawiązała do startu Kamila Burego w Pucharze Świata. Warto dodać, że 30-latek zajął w sprincie piętnaste miejsce podczas mistrzostw świata w Planicy w 2023 roku, więc stać go na miejsca w czołowej trzydziestce.

Trener Mariusz Hluchnik nie zdecydował się jednak na to, by włączyć go do kadry olimpijskiej. Tę decyzję w pełni zaakceptował Kamil Fundanicz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego.

- Mój brat do całej sytuacji podszedł bardzo dojrzale. Oczywiście - nie ukrywam tego - został pokrzywdzony. Sytuacja z Kamilem kosztowała mnie wiele stresu w przygotowaniach. To, jak został potraktowany, najbardziej przeszkadzało mi w tym czasie. Ta sytuacja miała na mnie duży wpływ, ale teraz już wszystko wróciło do normy. To chyba bardziej dotknęło mnie, niż jego - tak w rozmowie z Interią mówił Dominik Bury, brat Kamila.

Wtorkowe występy Polaków tylko potwierdzają, w jakim dole obecnie są biegi narciarskie w naszym kraju. Teraz można tylko gdybać, ale nie da się wykluczyć scenariusza, w którym Kamil Bury mógłby uratować honor polskiej kadry w sprincie.