"Żenujące". Boniek reaguje na to, co dzieje się po sukcesie Tomasiaka

Zbigniew Boniek to legenda polskiej piłki. Po zakończeniu kariery pracował jako trener, a później objął posadę prezesa PZPN. I choć jego kadencja już kilka lat temu dobiegła końca, to nadal z uwagą śledzi poczynania polskiej kadry. Okazuje się, że nie tylko w futbolu. W poniedziałek pogratulował Kacprowi Tomasiakowi sukcesu na igrzyskach olimpijskich. "Kocham takie niespodzianki. Gratulacje dla Kacpra i całego jego sztabu" - pisał na X. A to nie był koniec.
We wtorek o godzinie 11:26 Boniek dodał kolejny wpis na temat osiągnięcia 19-latka. Tym razem jednak nie zwrócił się do skoczka. "To my Polacy… Kolejka, żeby doczepić się do sukcesu młodego chłopaka…… ŻENUJĄCE" - pisał dosadnie.
Do kogo skierowane były te słowa? Boniek nie wymienił nikogo personalnie. Można się jednak domyślić, że mogło chodzić o osoby, być może wysoko postawione i medialne, które nadmiernie chwalą się sukcesem zawodnika. Na myśl przychodzi m.in. Radosław Piesiewicz, który w ostatnich godzinach dodał aż pięć wpisów na X, z czego trzy opatrzone były wspólnym zdjęciem z medalistą olimpijskim. Czy to jemu pstryczek w nos dał były prezes PZPN? Tego nie wiadomo, choć w przeszłości Boniek krytykował działania prezesa PKOl.
Kacper Tomasiak sprawił wielką sensację na igrzyskach. Był to jego debiut na tej imprezie. Już w treningach spisywał się solidnie. W niedzielę był nawet drugi w jednym z nich, ale i tak mało osób widziało w nim faworyta do podium. A jednak! Już po pierwszej serii było bardzo dobrze. Zajmował czwartą lokatę i tracił ledwie 0,1 pkt do podium. W finale spisał się znakomicie. Poleciał dalej, przez co awansował w klasyfikacji. Ostatecznie zajął drugą pozycję, osiągając notę łączną gorszą tylko od Philippa Raimunda.
Już we wtorek 10 lutego o godzinie 18:45 Tomasiak wystąpi w konkursie drużyn mieszanych. Tym razem o sensację może być zdecydowanie trudniej. Ostatnie skoki na tej imprezie odda w sobotę 14 lutego, kiedy to odbędzie się konkurs indywidualny na skoczni dużej w Predazzo.