Jest awans! Polka pokazała, co znaczy walka do końca. Zadecydowało 0,093 s

We wtorek 10 lutego rozpoczęła się rywalizacja w short tracku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Jako pierwsze na krótkim torze pojawiły się panie, które walczyły w eliminacjach na 500 metrów. Polskę reprezentowały Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska.

Obie nasze zawodniczki mają podczas imprezy czterolecia chrapkę na to, aby sięgnąć po medale. Zwłaszcza, że zarówno Topolska, jak i Maliszewska wywalczyły medale ubiegłorocznych mistrzostw świata - kolejno srebrny i brązowy. Na igrzyskach naszym reprezentantkom jeszcze nigdy nie udało się stanąć na podium.

Mieszane uczucia po starcie Polek. Maliszewska z awansem, Topolska ostatnia w swoim biegu

W pierwszym biegu mierzyły się Xandra Velzeboer z Holandii, Chiara Betti z Włoch, Valentina Ascic z Chorwacji i Olga Tichonowa z Kazachstanu. Niekwestionowaną faworytką była Holenderka, która w swoim dorobku ma między innymi 8 złotych medali MŚ. Zaskoczeń nie było - Kazaszka zaspała na starcie i została daleko w tyle, a Velzeboer z czasem 42.417 okazała się najlepsza. Oprócz niej do kolejnej rundy awansowała Betti z czasem 43.163.

Drugi bieg przyniósł nam sporo emocji, gdyż udział brała w nim Topolska. Oprócz Polki na torze pojawiły się Courtney Sarault z Kanady, Gilli Kim z Korei Południowej i Mirei Nakashima z Japonii. Dla Azjatek i naszej łyżwiarki był to debiut olimpijski. Topolska zaliczyła świetny start, ale nie dała rady wyprzedzić Nakashimy. Niestety, mały błąd zaważył na tym, że Topolska dojechała na metę jako ostatnia. Awans zapewniły sobie Sarault z czasem 42.464 oraz Kim z czasem 43.301.

W trzecim biegu samotnie do mety dojechała Chinka Xinran Wang. Fatalny upadek zaliczyła Amerykanka Corinne Stoddard, która zabrała ze sobą Japonkę Rikę Kanai oraz Włoszkę Ariannę Sighel. Ostatecznie sędziowie po weryfikacji przyznali awans reprezentantce Japonii.

Jedenastokrotna mistrzyni olimpijska, Arianna Fontana zamierzała pomścić swoją rodaczkę i imienniczkę w biegu numer cztery, w którym zresztą doszło do upadku Kazaszki Jany Chan. Niespodziewanie najszybsza okazała się Holenderka Michelle Velzeboer, a Włoszka przegrała z nią o zaledwie 0,1 sekundy. Świetny czas uzyskała również Francuzka Berenice Comby - 42.750.

Następnymi ćwierćfinalistkami zostały Amerykanka Kristen Santos-Griswold z czasem 42.767 oraz Chinka Chutong Zhang, która przejechała 500 metrów w czasie 43.100. Szósty bieg po fotofiniszu z kolei dał awans Belgijce Hanne Desmet i Koreance Minjeong Choi.

Przy siódmym biegu serca polskich kibiców zabiły mocniej. Z drugiej pozycji na starcie zameldowała się Natalia Maliszewska, a jej rywalkami były Kanadyjka Kim Boutin, Koreanka Soyeon Lee i startująca jako neutralna zawodniczka Alena Kryłowa. Polka zaliczyła bardzo dobry start i goniła reprezentantkę Kanady przez cały bieg. W międzyczasie odparła atak Lee, a upadek zaliczyła Kryłowa. Natalia ostatecznie dojechała na metę jako druga z minimalną przewagą 0,093 sekundy nad Koreanką i wywalczyła awans do ćwierćfinału.

Ostatnimi ćwierćfinalistkami zostały Holenderka Selma Poutsma i Kanadyjka Florence Brunelle. Do najlepszych zawodniczek eliminacji dołączyły także te łyżwiarki, które zajęły trzecie lokaty i miały wystarczająco dobre czasy. Tym samym na poziomie ćwierćfinałów zameldowały się także Berenice Comby (Francja), Soyeon Lee (Korea Południowa), Julie Letai (USA) i Kexin Fan (Chiny).

