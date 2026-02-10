Tego się nie spodziewaliśmy. Katastrofa Polaków na igrzyskach

W poniedziałek Polska wskoczyła do klasyfikacji medalowej XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wszystko dzięki wspaniałemu występowi Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek narciarski wywalczył srebro na skoczni normalnej. Jeszcze po pierwszej serii zajmował czwartą lokatę z małą stratą do podium. To piękna niespodzianka dla polskich kibiców. Po tych emocjach czekaliśmy na wtorkowe wydarzenia, bo tego dnia na sportowych arenach mamy stosunkowo sporo naszych reprezentantów.

REKLAMA

Zobacz wideo To odmieniło skoki narciarskie? "Przypadek Simona Ammanna był przełomowy"

Przykra niespodzianka. Bez Polaków w ćwierćfinale sprintów

Niestety wtorek nie zaczął się dobrze. W porannych godzinach zaplanowano kwalifikacje do sprintu techniką klasyczną w biegach narciarskich kobiet i mężczyzn. Nasze panie w komplecie odpadły z rywalizacji już na tym etapie. To przykra informacja, bo liczyliśmy, że przynajmniej jedna z nich znajdzie się w czołowej trzydziestce. Najwyżej spośród Polek sklasyfikowano Monikę Skinder (33. lokata).

Liczyliśmy zatem na to, że honor polskich biegów narciarskich w kwalifikacjach sprintu będą ratować panowie. Na starcie pojawili się Maciej Staręga oraz Sebastian Bryja.

Minęło kilkanaście minut od rozpoczęcia kwalifikacji mężczyzn, a my wiedzieliśmy już, że spełnił się najgorszy możliwy scenariusz. Staręga był 33. na mecie. Było pewnie, że nie wystartuje w ćwierćfinale. Bryja tuż po finiszu znajdował się na 50. pozycji w klasyfikacji. Wielka szkoda szczególnie występu Staręgi, który specjalizuje się w sprintach. Ostatecznie uplasował się na 40. miejscu. Bryja był 53.

Znów będzie najlepszy? Co za forma Klaebo

W kwalifikacjach pierwsze miejsce zajął Johannes Hoesflot Klaebo, co oczywiście zaskoczeniem nie jest. Norweg celuje w kolejne złoto na igrzyskach we Włoszech. Przypomnijmy, że w niedzielę został mistrzem olimpijskim w skiathlonie, zwyciężając po kapitalnym finiszu.

Ćwierćfinały sprintu techniką klasyczną mężczyzn rozpoczną się o godz. 12:20. O 11:45 z kolei w tej fazie rywalizacji na starcie staną panie.