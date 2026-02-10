Potwierdziło się najgorsze. Ojciec Lindsey Vonn mówi wprost. "To koniec"

Proteza w jednym kolanie, Proteza w jednym kolanie, zerwane więzadło krzyżowe przednie w drugim i ogromne ambicje 41-letniej Lindsey Vonn. Amerykanka miała być bohaterką Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, gdzie chciała walczyć o medal. Nie interesowały jej kontuzje i możliwe konsekwencje - po prostu chciała być najlepsza.

Na treningach wszystko wyglądało dobrze. Vonn plasowała się w czołówce i wydawało się, że dokona niemożliwego. Niestety, jej występ zakończył się tak szybko, jak się zaczął. "Pęd wybił ją w górę na zmrożonym garbie, w powietrzu obracała się, uderzyła poprzecznie do stoku o śnieg krawędziami nart, jeszcze raz ją obróciło w powietrzu. Wiązania, maksymalnie zapięte, nie puściły, upadła na plecy, aktywowała się poduszka powietrzna w kombinezonie. Zaraz byli przy niej ratownicy. Powoli wyplątywali ją z nart, a ona w tym czasie krzyczała z bólu" - relacjonował Radosław Leniarski na Sport.pl.

Jak się później okazało, przetransportowana do szpitala Amerykanka potrzebowała kolejnej operacji. Zawodniczka złamała kość podudzia w lewej nodze, a jak sama poinformowała w poniedziałkowy wieczór 9 lutego, o fatalnym upadku zadecydowało 12 centymetrów. W celu powrotu Vonn do sprawności wymagane będą następne zabiegi.

To był prawdziwy koszmar. Ojciec Vonn zabrał głos. "To koniec"

Głos w sprawie legendarnej alpejki zabrał jej ojciec Alan Kildow, który udzielił rozmowy na łamach AP. Nie gryzł się w język, a jego słowa z pewnością nie spodobają się Vonn. Zwłaszcza, że sama stwierdziła, że niczego nie żałuje.

- Ma 41 lat i to koniec jej kariery - zaczął cytowany przez niemiecki Bild. - Nie będzie więcej startów Lindsey - tak długo, jak mam coś do powiedzenia w tym temacie - dodał. Mimo to, Kildow odniósł się do córki z empatią i wiarą w to, że wyjdzie z sytuacji, w której się znalazła.

- Jest bardzo silną osobą. Zna ból psychiczny, rozumie sytuację, w której się znalazła i sobie z nią poradzi. Już teraz radzi sobie lepiej, niż się spodziewałem. Amerykański Komitet Olimpijski i kadra narciarska mają absolutnie topowego lekarza. Jest w najlepszych rękach - podkreślił.

Czy Lindsey Vonn posłucha ojca i zakończy karierę? Trudno stwierdzić. Amerykanka zaskakiwała nas wielokrotnie, ale upadek na stoku w Cortinie d'Ampezzo może być momentem, w którym w końcu powie sobie "dość". Zresztą, podczas swojej przygody z narciarstwem alpejskim osiągnęła wszystko. W jej dorobku widnieją trzy medale olimpijskie - złoto w zjeździe i brąz w supergigancie z Vancouver z 2010 roku i brąz w zjeździe z Pjongczangu z 2018 roku. Do tego dwukrotnie była mistrzynią świata, cztery razy zgarnęła Kryształową Kulę.

