Haniebna decyzja MKOl. Zełenski reaguje

Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zakazie używania przez Władysława Heraskewycza kasku z fotografiami ukraińskich sportowców poległych w wojnie z Rosją wywołała sporo kontrowersji. "MKOl zabrania mi używania kasku podczas oficjalnych treningów i zawodów. Decyzja, która po prostu rozdziera serce. Poczucie, że MKOl zdradza sportowców, którzy byli częścią Ruchu Olimpijskiego, nie dając im możliwości uhonorowania ich na arenie sportowej, na której ci sportowcy nigdy więcej nie będą mogli wystąpić" - pisał sam zainteresowany na portalu X.

Zełenski potępił decyzję MKOl-u. "Przypomnienie dla całego świata"

Nie trzeba było długo czekać także na reakcję władz Ukrainy. Głos w sprawie Heraskewycza zabrał prezydent Wołodymyr Zełenski.

- Na jego kasku są portrety naszych atletów, których zabiła Rosja. Łyżwiarza figurowego Dmytra Szarpara, poległego w walkach pod Bachmutem, 19-letniego biathlonisty Jewhena Małyszewa, zabitego przez okupantów w pobliżu Charkowa, oraz innych naszych sportowców, którym rosyjska wojna odebrała życie. Dziękuję chorążemu naszej reprezentacji na zimowych igrzyskach olimpijskich Władysławowi Heraskewyczowi za to, że przypomina światu cenę naszej walki - napisał Zełenski na swoim oficjalnym kanale na Telegramie.

- Ta prawda nie może być niewygodna, niestosowna ani nazywana "akcją polityczną na zawodach sportowych". To przypomnienie dla całego świata, czym jest współczesna Rosja - dodał.

- Właśnie to przypomina globalną rolę sportu oraz historyczną misję ruchu olimpijskiego - wszystko to dotyczy pokoju i życia. Ukraina pozostaje temu wierna. Rosja dowodzi czegoś przeciwnego - skwitował prezydent Ukrainy.

Będzie odwołanie. Taka jest decyzja Ukraińca

Heraskewycz zapowiedział, że zamierza odwołać się od decyzji MKOl i walczyć o możliwość startu na igrzyskach w tym samym kasku. Skeletonista był chorążym reprezentacji Ukrainy podczas ceremonii otwarcia. Ukraina wysłała na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 46 sportowców.

Z kolei Heraskewycz startował dotychczas na zimowej imprezie czterolecia dwukrotnie - w 2018 oraz 2022 roku. Najlepszym wynikiem Ukraińca było 12. miejsce podczas debiutu na igrzyskach.