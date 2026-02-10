Tomasiak znów skacze! Harmonogram startów Polaków na wtorek 10 lutego [TERMINARZ]

Doczekaliśmy się! Polska zdobyła medal na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. A to za sprawą Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek sprawił nie lada sensację i już w debiucie na skoczni normalnej w Predazzo zajął drugie miejsce. Ustąpił tylko Philippowi Raimundowi, tracąc do niego niespełna cztery punkty. - Dedykuję ten medal całej rodzinie, która mnie zawsze od dziecka wspierała i jestem jej bardzo wdzięczny. To mój najszczęśliwszy dzień w życiu sportowym, chociaż mam nadzieję, że w całym życiu nie będzie najlepszy, że zdarzą się lepsze chwile - mówił. A to nie koniec emocji. Już we wtorek znów pojawi się na skoczni.
Tego dnia Tomasiak wystartuje w konkursie mikstów. O jak najlepszy wynik razem z nim powalczą Paweł Wąsek, Pola Bełtowska i Anna Twardosz. To oni będą reprezentować Polskę. Faworytami raczej nie będą i o medale może być piekielnie trudno. Największe szanse daje się Słoweńcom, Austriakom czy Norwegom. Mimo wszystko Biało-Czerwonych skreślać nie można. W dobrej formie oprócz Tomasiaka znajduje się też Twardosz, bo w konkursie pań na normalnej skoczni znalazła się w TOP 10, co jest sporym sukcesem.
Konkurs odbędzie się dopiero o godzinie 18:45. Wcześniej o medale powalczą też Polacy w innych dyscyplinach. Już od rana na trasie pojawią się nasi biegacze narciarscy. W kwalifikacjach w sprincie kobiet zaprezentują się Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder. Następnie na stok wyjdą panowie w składzie: Sebastian Bryja, Dominik Bury i Maciej Staręga. O ewentualne medale powalczą tuż przed południem, kiedy odbędą się finały.
Do akcji wkroczą też zawodnicy w short tracku. Największe nadzieje wiążemy z Natalią Maliszewską. Wystartują też panowie, a także sztafeta mieszana. Na trasie pojawi się również Maryna Gąsienica-Daniel w narciarstwie alpejskim. Kibice liczą na jej jak najlepszy występ. Kto wie, może powalczy o medal.
