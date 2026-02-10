Tomasiak znów skacze! Harmonogram startów Polaków na wtorek 10 lutego [TERMINARZ]

Doczekaliśmy się! Polska zdobyła medal na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. A to za sprawą Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek sprawił nie lada sensację i już w debiucie na skoczni normalnej w Predazzo zajął drugie miejsce. Ustąpił tylko Philippowi Raimundowi, tracąc do niego niespełna cztery punkty. - Dedykuję ten medal całej rodzinie, która mnie zawsze od dziecka wspierała i jestem jej bardzo wdzięczny. To mój najszczęśliwszy dzień w życiu sportowym, chociaż mam nadzieję, że w całym życiu nie będzie najlepszy, że zdarzą się lepsze chwile - mówił. A to nie koniec emocji. Już we wtorek znów pojawi się na skoczni.

Kolejny polski dzień na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026

Tego dnia Tomasiak wystartuje w konkursie mikstów. O jak najlepszy wynik razem z nim powalczą Paweł Wąsek, Pola Bełtowska i Anna Twardosz. To oni będą reprezentować Polskę. Faworytami raczej nie będą i o medale może być piekielnie trudno. Największe szanse daje się Słoweńcom, Austriakom czy Norwegom. Mimo wszystko Biało-Czerwonych skreślać nie można. W dobrej formie oprócz Tomasiaka znajduje się też Twardosz, bo w konkursie pań na normalnej skoczni znalazła się w TOP 10, co jest sporym sukcesem.

Konkurs odbędzie się dopiero o godzinie 18:45. Wcześniej o medale powalczą też Polacy w innych dyscyplinach. Już od rana na trasie pojawią się nasi biegacze narciarscy. W kwalifikacjach w sprincie kobiet zaprezentują się Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek i Monika Skinder. Następnie na stok wyjdą panowie w składzie: Sebastian Bryja, Dominik Bury i Maciej Staręga. O ewentualne medale powalczą tuż przed południem, kiedy odbędą się finały.

Do akcji wkroczą też zawodnicy w short tracku. Największe nadzieje wiążemy z Natalią Maliszewską. Wystartują też panowie, a także sztafeta mieszana. Na trasie pojawi się również Maryna Gąsienica-Daniel w narciarstwie alpejskim. Kibice liczą na jej jak najlepszy występ. Kto wie, może powalczy o medal.

Program ZIO na wtorek 10 lutego:

Biegi narciarskie:

9:15 - sprint kobiet, kwalifikacje (Aleksandra Kołodziej, Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder)

9:55 - sprint mężczyzn, kwalifikacje (Sebastian Bryja, Dominik Bury, Maciej Staręga)

11:45 - sprint kobiet, ćwierćfinały

12:15 - sprint mężczyzn, ćwierćfinały

12:45 - sprint kobiet, półfinały

12:57 - sprint mężczyzn, półfinały

13:13 - sprint kobiet, finał

13:25 - sprint mężczyzn, finał

Short track:

10:30 - 500 metrów kobiet, eliminacje (Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)

11:08 - 1000 metrów mężczyzn, eliminacje (Michał Niewiński, Felix Pigeon)

11:53 - sztafeta mieszana, ćwierćfinały

12:23 - sztafeta mieszana, półfinały

12:48 - sztafeta mieszana, finał B

12:56 - sztafeta mieszana, finał

Narciarstwo alpejskie:

10:30 - kombinacja drużynowa kobiet, zjazd (Maryna Gąsienica-Daniel)

14:00 - kombinacja drużynowa kobiet, slalom, finał (Aniela Sawicka)

Narciarstwo dowolne:

11:15 - jazda po muldach mężczyzn, kwalifikacje, 1. runda

12:30 - slopestyle mężczyzn, finał, 1. przejazd

12:59 - slopestyle mężczyzn, finał, 2. przejazd

13:28 - slopestyle mężczyzn, finał, 3. przejazd

14:15 - jazda po muldach kobiet, kwalifikacje, 1. runda

Biathlon:

13:30 - bieg indywidualny mężczyzn (20km), finał (Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Jan Guńka, Marcin Zawół)

Hokej na lodzie:

12:10 - turniej kobiet, grupa B: Japonia - Szwecja

16:40 - turniej kobiet, grupa B: Włochy - Niemcy

20:10 - turniej kobiet, grupa A: Kanada - USA

21:10 - turniej kobiet, grupa A: Finlandia - Szwajcaria

Curling:

14:05 - turniej par mieszanych, mecz o brąz

18:05 - turniej par mieszanych, finał

Saneczkarstwo:

17:00 - jedynki kobiet, 3. ślizg (Klaudia Domaradzka)

18:41 - jedynki kobiet, 4. ślizg, finał

Łyżwiarstwo figurowe:

18:30 soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

Skoki narciarskie: