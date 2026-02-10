Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement

Pokonał Tomasiaka, a później mocne słowa o Norwegu. "Jakby splunął mi w twarz"

Philipp Raimund po pasjonującym konkursie został mistrzem olimpijskim na skoczni normalnej, ale jest sprawa, która go smuci. Do dziś bulwersują go oszustwa Norwegów podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata. Wrócił wspomnieniami do tej sytuacji ze względu na zerwaną przyjaźń z Mariusem Lindvikiem.
Philipp Raimund i Marius Lindvik
REUTERS/Stephanie Lecocq, REUTERS/Kacper Pempel

To był niezwykle emocjonujący konkurs. Trzeba było się wznieść na wyżyny swoich umiejętności, by w poniedziałek wywalczyć medal olimpijski. Dla nas ten dzień był szczęśliwy, bo po srebro sięgnął Kacper Tomasiak. 19-latek w drugiej serii skoczył 107 metrów i awansował z czwartej pozycji na drugą. Przegrał tylko z Philippem Raimundem. Niemiec już w treningach pokazywał, że będzie liczył się w walce o złoto. Kiedy doszło do zawodów, to sprostał oczekiwaniom swoich kibiców.

Zobacz wideo Snoop Dogg znowu jest gwiazdą igrzysk! Raper bawi się życiem

Raimund ostro o Lindviku. "Poczułem się oszukany"

W grze o medale byli także Norwegowie, a wśród nich Marius Lindvik. 27-latek, podobnie jak Raimund, brylował w treningach. W dodatku wygrał jeszcze serią próbną. Dlatego też dwunaste miejsce musi być dla niego sporym zawodem. I to tym bardziej że w przeszłości potrafił wskakiwać na podia wielkich imprez.

U Raimunda z kolei złoty medal nie przysłonił trudnych emocji. Niemiec po triumfie na skoczni normalnej wrócił do wydarzeń sprzed roku i otwarcie opowiedział o zerwanej przyjaźni z Lindvikiem. Kluczowy okazał się brak przeprosin po skandalu z manipulacją kombinezonami podczas mistrzostw świata w Trondheim.

- Grałem z nim w gry wideo, robiliśmy razem live streamy. Wtedy nazwałbym go przyjacielem - przyznał Raimund w rozmowie z serwisem web.de. - Po sytuacji w Trondheim poczułem się oszukany, jakby ktoś splunął mi w twarz - dodał świeżo upieczony mistrz olimpijski.

Do dziś nie może w to uwierzyć. "Jest mi smutno"

Podczas ubiegłorocznego czempionatu Lindvik oraz Johann Andre Forfang zostali zdyskwalifikowani w konkursie na dużej skoczni za manipulacje przy kombinezonach. Wcześniej Lindvik sięgnął po złoto na normalnym obiekcie. Norweg do dziś utrzymuje, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach. Raimund podkreśla jednak, że sprawa mogła zostać zamknięta. Chodzi mu zwyczajny gest ze strony Norwegów.

- Gdyby któryś z nich przyszedł i powiedział: "Bardzo mi przykro", prawdopodobnie bym wybaczył. Powiedziałbym: jesteśmy tylko ludźmi, skupmy się na przyszłości. - Jest mi smutno, że to nigdy się nie wydarzyło. Zwłaszcza dlatego, że byliśmy przyjaciółmi - skwitował.

Chyba nikt nie spodziewał się tego, że Raimund użyje takich słów. Trzeba jednak przyznać, że manipulacje Norwegów sprawiły, iż stracili zaufanie wielu kibiców.

Czytaj także: Świątek pokazała, co znaczy klasa. Oto, co zrobiła po sukcesie Tomasiaka

Poza Raimundem i Tomasiakiem w poniedziałkowym konkursie na podium zmieściło się jeszcze dwóch innych skoczków. Wszystko dlatego, że brąz wywalczyli ex aequo Ren Nikaido oraz Gregor Deschwanden. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!