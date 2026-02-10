Wszyscy mówią o sukcesie Tomasiaka. 19-latek podbija świat

6 lutego wystartowały igrzyska olimpijskie, a wraz z nimi "Studio Cortina", codzienny program, w którym omawiamy wydarzenia na sportowych arenach. Dziś zapraszamy na kolejny odcinek. Będzie o czym rozmawiać, bo wczoraj Polacy wywalczyli medal! Kacper Tomasiak zszokował świat. Już w debiucie na skoczni normalnej w Predazzo zdobył srebrny krążek. I właśnie ten temat będzie jednym z głównych, który zostanie poruszony w najnowszym odcinku "Studio Cortina".

Gośćmi wtorkowego wydania programu będą Piotr Majchrzak, menadżer ds. komunikacji w Polskim Związku Narciarskim, a także Dawid Brilowski, dziennikarz TVP Sport. Dodatkowo widzowie mogą liczyć na łączenia z naszymi korespondentami z Włoch. Mowa o Jakubie Balcerskim i Dominiku Wardzichowskim ze Sport.pl oraz Mateuszu Ligęzie z Radia Zet. Byli na skoczni w Predazzo i z bliska podziwiali wielki wyczyn Tomasiaka. Piąty odcinek można obejrzeć poniżej:

Zobacz wideo Studio Cortina

Studio Cortina emitowane będzie codziennie przez całe igrzyska, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku startujemy o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o 12.