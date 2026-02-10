Oto co żona Kamila Stocha napisała po medalu Tomasiaka

20 stycznia Kacper Tomasiak skończył 19 lat. W poniedziałek został najmłodszym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich w historii Polski. W drugiej serii wytrzymał presję, skacząc aż 107 metrów. To pozwoliło mu przesunąć się z czwartej pozycji na drugą. Wywalczył pierwszy krążek dla Polski na tegorocznych igrzyskach. Już treningi i seria próbna dawały nadzieję na miejsce na podium, lecz poziom był tak wyrównany i bardzo wysoki, iż trudno było cokolwiek przewidzieć.

Wyjątkowe zdjęcie sprzed lat. Żona Stocha reaguje

Tomasiak potwierdził w poniedziałek, że ma nerwy ze stali. Wcześniej bowiem pokazywał w Pucharze Świata, że potrafi wytrzymywać presję, ale igrzyska to zupełnie inny kaliber zawodów. Polak nie był tym wzruszony. Medalu gratulował mu m.in. Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski po tym sezonie kończy karierę i choć nie powiodło mu się w rywalizacji na skoczni normalnej, to mógł być szczęśliwy, spoglądając na wielki talent polskich skoków.

Przy okazji w mediach społecznościowych Piotr Bąk, dziennikarz portalu Skijumping.pl, opublikował fotografię z 2018 roku. Przedstawiono na niej podium Pucharu Tatr, na którym stał 11-letni wówczas Kacper Tomasiak.

Nagrody młodym skoczkom wręczali wtedy właśnie Stoch oraz Dawid Kubacki, kolejny z naszych medalistów olimpijskich.

To zdjęcie zachwyciło Ewę Bilan-Stoch, żonę trzykrotnego mistrza olimpijskiego. "Uwielbiam, kiedy odkopujecie takie skarby" - napisała na platformie X.

Szczęśliwa data dla polskich skoków. Tomasiak potwierdza

Co jeszcze łączy Stocha i Tomasiaka? Obaj panowie zdobyli swój pierwszy olimpijski medal 9 lutego. Dwanaście lat temu bowiem Stoch wygrał konkurs na skoczni normalnej w Soczi, a w Predazzo miał okazję oklaskiwać dwie dekady młodszego kolegę.

Trwa też piękna seria w polskich skokach. W tej dyscyplinie sportu na piątych kolejnych igrzyskach olimpijskich mamy co najmniej jeden medal. Jeśli chodzi z kolei o XXI wiek, to jedyny raz nikt z Biało-Czerwonych nie zajął miejsca na podium w 2006 roku.