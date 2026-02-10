Tak Kubacki potraktował Tomasiaka. Miał tylko jedno pytanie

- Nie wiem do końca, jak to zrobiłem. Dobrze skakałem. Może nie idealnie, ale na pewno bardzo dobrze. To mój najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, chociaż mam nadzieję, że w całym życiu nie będzie najlepszy, że zdarzą się lepsze chwile - podkreślał Kacper Tomasiak po sensacyjnym podium w Predazzo. Polak zaskoczył świat i w swoim debiucie na igrzyskach olimpijskich wywalczył srebrny medal. Przegrał tylko z Philippem Raimundem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oto co Tomasiakowi miał do powiedzenia Kubacki

W Polsce zapanowała wielka euforia. Do Tomasiaka zaczęły płynąć gratulacje niemal ze wszystkich stron. Zwrócił się do niego nawet Karol Nawrocki, prezydent RP. Po konkursie chwilę zajął mu też Dawid Kubacki. Brązowy medalista olimpijski z 2022 roku nie otrzymał powołania na tegoroczne igrzyska, ale po raz pierwszy wystąpił w roli eksperta w Eurosporcie. Podczas łącznia z Tomasiakiem miał do niego jedno pytanie.

- Zapytam cię tylko o jedno. Czy do ciebie już dotarło, to co zrobiłeś, bo miałem takie wrażenie, kiedy pokazywali cię, jak stałeś na podium, że to zaczęło się chyba dobijać do ciebie i te emocje zaczynają wypływać? - mówił Kubacki.

- Myślę, że trochę na pewno tak, chociaż jestem trochę zmęczony tą całą adrenaliną, która opadła po tym konkursie. Myślę, że dociera do mnie to i jestem naprawdę bardzo szczęśliwy - odpowiedział Tomasiak, na co Kubacki jedyne co mógł zrobić, to... pogratulować i dać wicemistrzowi odpocząć. - Ja ci naprawdę serdecznie gratuluję. Po tym, co dzisiaj zrobiłeś, ja nie mam więcej pytań - żartował, rozkładając ręce. - Jeszcze raz wielkie gratulacje przekaż wszystkim, całemu sztabowi. Ciesz się po prostu tą chwilą, bo to jest coś niesamowitego, czego dokonałeś i więcej czasu ci już nie zabieram - dodawał.

Zobacz też: Rewelacyjny Francuz wypalił o Tomasiaku. Porównał go do legendy.

Szansa na kolejne medale

A to nie koniec emocji dla Tomasiaka. Czekają go jeszcze kolejne konkursy na igrzyskach. Kto wie, może znów zszokuje publikę i zdobędzie kolejny medal. Już teraz może pochwalić się wielkim sukcesem i rekordem. Został bowiem najmłodszym Polakiem, który wywalczył krążek na zimowych igrzyskach olimpijskich.