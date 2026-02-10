Oto jak mistrz olimpijski zareagował na medal Tomasiaka. O tym będzie głośno

Dla Niemiec to złoto jest podobnie jak dla Polaków dość niespodziewane. Choć Philipp Raimund, w przeciwieństwie do Kacpra Tomasiaka, stawał na podium Pucharu Świata, to jeszcze nigdy nie wygrał nawet pojedynczego konkursu tej rangi. Ale w Predazzo został mistrzem olimpijskim, a na podium stanął właśnie z Polakiem.

"Polska może być z niego dumna". Szef niemieckich skoków przewidział medal Tomasiaka

- Mieliśmy nadzieję, że tak to się zakończy. Philipp i Felix byli jednymi z najlepszych w treningach - mówi dyrektor skoków i kombinacji norweskiej w niemieckim związku Horst Huettel. - U Philippa psychika robiła się coraz silniejsza. A na takich skoczniach potrzebujesz siły odbicia na progu. A to jego atut. Oczekiwałem, że może zdobyć medal. Jednak wiedzieliśmy też, że będą bardzo niewielkie różnice i że potrzeba nam trochę szczęścia. Nie jestem osobą, która w trakcie konkursu wszystko liczy. Musiał trafić z tym, żeby wszystko się zgadzało, a Stefan Horngacher miał za zadanie go przygotować. Przez dwa-trzy trzygodnie trenował i się opłaciło. Jestem bardzo szczęśliwy. Także dla "Stefa", który przecież po końcu tej zimy odejdzie. Ten sezon nie był łatwy, ale jak zawsze z nim udało nam się zdobyć medal. I ma mistrza olimpijskiego - wskazał szef niemieckich skoków.

Huettel był pod wrażeniem przebiegu konkursu i w związku z tym ma apel, który dobrze byłoby przedstawić władzom światowych skoków. - Przecież Valentin Foubert był na kursie na podium, niesamowite. To był świetny konkurs. I musimy organizować je częściej na normalnych skoczniach. Zwłaszcza konkursy mikstów. Na mistrzostwach świata w Trondheim był na dużej skoczni i różnice punktowe były szalone. To niewłaściwy kierunek. Musimy pozostawać przy normalnych skoczniach. Głównie dla skoczkiń, ale też coraz większych emocji - przekonywał działacz.

Co Niemiec sądzi o Tomasiaku? - Kacper to bardzo utalentowany gość. Ma, z tego, co zauważyłem, najlepsze odbicie z całej stawki. I jest dobrym chłopakiem. Bardzo młody, ale to sprawia, że jego trenerzy są w świetnej sytuacji. Rozmawiałem o tym z Maciejem Maciusiakiem. Nie znam go dobrze, ale wyczułem, że to, co się stało, przynosi spory oddech po całym słabym sezonie. Wyobrażam sobie, że nie było mu łatwo. Taki sukces oddaje trochę siły, pozwala myśleć inaczej o sytuacji - tłumaczył Huettel.

- Spodziewałem się, że młodzi mogą zaatakować. Mówiłem wczoraj do "Stefa", że Tomasiak jest dla mnie kandydatem do podium. Horngacher się zgodził, ale nie wyglądał na przekonanego. Taki młody, a już ma olimpijskie srebro. Może dobrze dla niego, że nie został na belce jako ostatni w finałowej serii. Ale to był jego świetny występ. Rozmawiałem z nim potem przez chwilę. Polska może być z niego dumna - ocenił Horst Huettel.

Warto przytoczyć też słowa Floriana Schwarza, oficera prasowego niemieckich skoczków. - Taki młody, to jego pierwszy sezon w czołówce, a już ma medal. Może lepiej, że pokonaliśmy go tutaj, bo za cztery lata może nie być już tak łatwo. Gratulacje - przekazywał i śmiał się Schwarz.

Raimund zabrał głos ws. Tomasiaka. "To, jak skacze, jest znakomite"

- Ten medal napawa mnie dumą - opisywał swoje uczucia po zdobyciu złota w rozmowie z dziennikarzami Philipp Raimund. - Jeszcze nie wierzę w to, co się stało. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że jutro się obudzę, a złoto zniknie. To wszystko było jak sen. Jednak jestem niezwykle dumny, że tego dokonałem. Może i nie wygrałem jeszcze pojedynczych zawodów Pucharu Świata, ale teraz mam tu ze sobą olimpijskie złoto - stwierdził niemiecki skoczek.

Jak udało mu się opanować emocje? - Zdecydowanie dzięki mojej całej rodzinie, dziewczynie, trenerach i całym naszym sztabie, który tu był. Wiedzieli dokładnie, kiedy miałem być spokojny i wyluzować się. Zadziałało. Zdjęli ze mnie presję tak, jak to tylko było możliwe, bo czułem ją już wystarczająco ze strony mediów i wszystkich wokół. Dlatego wiedzieli, co mi mówić, jak się mną zająć. Na koniec to doprowadziło do sukcesu - ocenił.

- Miałem nadzieję, że to wystarczy. W ostatnich zawodach zdarzało się, że punkty za wiatr były liczone różnie po wszystkim. Wiatr zmienia się, gdy jesteśmy w powietrzu, więc nie do końca można wierzyć temu, gdzie widzisz zieloną linię, którą powinieneś przeskoczyć, żeby wygrać. Być może musisz polecieć jeszcze dalej. Na normalnej skoczni musisz też pomyśleć o lądowaniu, bo wiadomo, że różnice będą niewielkie i noty za styl odegrają ważną rolę. Wiedziałem, że powinienem mieć medal. Zwłaszcza gdy spojrzałem na ekran i zobaczyłem, że lądowałem dobrze. Zdawałem sobie sprawę z przewagi nad Kacprem, ale myślałem już, że na pewno będę miał srebro. Jednak potem okazało się, że wystarczyło i na złoto. To niesamowite - podsumował Raimund.

Na konferencji prasowej po ceremonii medalowej dostał jeszcze pytanie o Tomasiaka. - Czy byłem zaskoczony wynikiem Kacpra? Nie, mówiłem mu przed igrzyskami, że na tym podium mogliśmy mieć mnie, Stephana Embachera z Austrii i jego. To, jak skacze, jest znakomite - komplementował Polaka nowy mistrz olimpijski.

Zarówno Raimund, jak i Tomasiak, we wtorek skoczą w konkursie mikstów. Zawody zaplanowano na 19, a godzinę wcześniej rozegrana zostanie seria próbna. Relacje na żywo z igrzysk na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.