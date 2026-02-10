"Stracił" medal na rzecz Tomasiaka. Tak nazwał Polaka

Zarówno Fouberta, jak i naszego reprezentanta całkiem sporo łączyło przed drugą serią poniedziałkowego konkursu na normalnej skoczni. Obaj bowiem nigdy dotąd nie stanęli choćby na podium zawodów Pucharu Świata, a po pierwszej części mogli myśleć o medalu olimpijskim. Ten srebrny, jak wszyscy doskonale wiemy, zawisł na szyi Kacpra Tomasiaka.

Foubert z wielkim uznaniem o Tomasiaku. Porównał go do Stocha

23-latek ostatecznie nie wytrzymał gigantycznej presji. Po drugim skoku spadł finalnie tuż za podium. Przegrał walkę o brązowy medal z Japończykiem Renem Nikaido oraz Szwajcarem Gregorem Deschwandenem.

Jednak, mimo ostatecznie wielkiego rozczarowania, francuski skoczek tuż po konkursie nie skupił się wyłącznie na sobie. W rozmowie z Dominikiem Formelą z portalu skijumping.pl nie miał wątpliwości, co do przyszłości Kacpra Tomasiaka.

"Valentin Foubert, który otarł się o medal, zapytany o swój występ zaczął od wątku polskiego. 'Gratulacje, Kacper będzie legendą. Nowy Kamil Stoch!' Piękne słowa padają dziś w strefie dla dziennikarzy" - napisał Formela na platformie X.

Kacper Tomasiak już zapisał się w historii naszego olimpizmu w zimowym wydaniu. 9 lutego 2026 roku został najmłodszym polskim medalistą w dziejach zimowych igrzysk. Wojciech Fortuna w Sapporo w 1972 roku miał dokładnie 19 lat, 6 miesięcy i 5 dni. Kacper Tomasiak zaś dziś w Predazzo liczył sobie "zaledwie" 19 lat i 20 dni.

Konkurs na dużym obiekcie (HS141) odbędzie się w sobotę 14 lutego o godzinie 14:45. Zapraszamy na relację tekstową na stronie Sport.pl.