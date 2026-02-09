Schmitt zobaczył, co zrobił Tomasiak. Nawet się nie hamował

Kacper Tomasiak jest wielki! Nastolatek, który w listopadzie zadebiutował w Pucharze Świata, teraz stał się największą sensacją pierwszego konkursu w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026. W poniedziałkowych zawodach na skoczni normalnej w Predazzo Polak uzyskał 103 metry w pierwszej serii i aż 107 metrów w finale. Dzięki temu awansował z miejsca czwartego, jakie zajmował na półmetku, na drugie.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Żurek gotowy na walkę o wszystko. "Treningi pokazują, że jestem na wysokim poziomie"

Pod wielkim wrażeniem występu Tomasiaka jest Martin Schmitt. - Kacper skakał naprawdę dobrze na treningach, ale nigdy nie wiadomo, jak ktoś sobie poradzi w swoich pierwszych zawodach olimpijskich - zauważa legendarny niemiecki skoczek, który na igrzyskach zdobył złoto i dwa srebra w konkursach drużynowych.

– Tomasiak jako debiutant mógł sam na siebie wywierać dużą presję. Mógł czuć, że oczekiwania są za wysokie. Ale też, że nadszedł czas, żeby Polska znów osiągnęła coś wielkiego. On to wszystko wytrzymał - podkreśla Schmitt. - To wspaniale, że udało mu się to zrobić. Zespół musiał go dobrze nastawić. Jego skok w drugiej rundzie był potwierdzeniem wielkiej klasy. Ten medal to wielkie osiągnięcie Kacpra - podsumowuje dawny wielki rywal Adama Małysza, który teraz jest ekspertem Eurosportu.

Tomasiak swoim srebrem nawiązał właśnie do większości medali olimpijskich Małysza. Nasz dawny mistrz na igrzyskach wywalczył trzy srebra i brąz. Poza tym dla Polski medale na igrzyskach indywidualnie wyskakiwali jeszcze tylko Wojciech Fortuna (złoto), Kamil Stoch (trzy złota) i Dawid Kubacki (brąz).

W pierwszym konkursie igrzysk Mediolan/Cortina Tomasiaka pokonał tylko Philipp Raimund. Razem z Niemcem i Polakiem na podium stanęli jeszcze, sklasyfikowani wspólnie na trzecim miejscu, Japończyk Ren Nikaido i Szwajcar Gregor Deschwanden.

Przed Tomasiakiem szanse na kolejne medale na tych igrzyskach. Wicemistrz olimpijski ze skoczni normalnej w Predazzo wystąpi jeszcze w zawodach drużyn mieszanych, w indywidualnym konkursie na skoczni dużej i zapewne również w rywalizacji duetów. Transmisje w Eurosporcie, na platformie MAX i w TVP. Relacje na żywo na Sport.pl.