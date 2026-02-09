Kacper Tomasiak przeszedł do historii. Brawo, brawo, brawo!

Kacper Tomasiak przegrał tylko z Niemcem Philippem Raimundem, który swoją równą i wysoką formę prezentował już podczas treningów. 19-latek z Polski może być jednak niezwykle dumny ze swojego osiągnięcia. Brązowy krążek wywalczył Szwajcar Gregor Deschwanden oraz Japończyk Ren Nikaido.

REKLAMA

Zobacz wideo Po Małyszu był Stoch. A kto po Kamilu? Tajner: Potrzebujemy lidera

Kacper Tomasiak zapisał się w polskiej historii zimowych igrzysk

Przed 19-latkiem medale olimpijskie w indywidualnych zawodach zdobyło tylko czterech skoczków. Zaczęło się od Wojciecha Fortuny, następnie był Adam Małysz, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki.

- Medal jest całkiem ciężki, ale włożyłem dużo pracy, żeby go zdobyć - powiedział w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu Kacper Tomasiak. - Czuję wielkie szczęście. Zupełnie nie spodziewałem się takiego wyniku przed sezonem. Wtedy skupiałem się, żeby w ogóle pojechać na igrzyska - dodał srebrny medalista igrzysk.

Na pytanie od Dawida Kubackiego ze studia Eurosportu, czy ten sukces już dotarł do świadomości 19-latka, Tomasiak odpowiedział: - Na pewno już tak. Ale jestem zmęczony adrenaliną, która właśnie opada. Ale tak, dociera to już do mnie. Jestem bardzo szczęśliwy.

Co ciekawe, Kacper Tomasiak tym samym został najmłodszym polskim medalistą w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Wojciech Fortuna w Sapporo w 1972 roku miał dokładnie 19 lat, 6 miesięcy i 5 dni. Kacper Tomasiak zaś dziś w Predazzo liczył sobie "zaledwie" 19 lat i 20 dni.

Konkurs na dużym obiekcie (HS141) w Predazzo odbędzie się w sobotę 14 lutego o godzinie 14:45. Zapraszamy na relację tekstową na stronie Sport.pl