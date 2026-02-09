Świątek pokazała, co znaczy klasa. Oto, co zrobiła po sukcesie Tomasiaka

19 lat i 21 dni - to wiek, w którym Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W ten sposób Tomasiak pobił rekord, który przez długie lata należał do Wojciecha Fortuny. Ogromny sukces Tomasiaka zdecydowanie polepszył nastroje wokół stanu skoków narciarskich w Polsce. - Skoki narciarskie jeszcze nie zginęły i na wielkich imprezach zdobywamy kolejny medal. Dzisiejszy konkurs się dla nas zaczął źle, ale skończył fantastycznie. To jest medal dla wszystkich, dla całych polskich skoków - mówił trener Maciej Maciusiak.

Oto co napisała Świątek po sukcesie Tomasiaka w Predazzo

Na sukces Tomasiaka podczas ZIO zareagowała Iga Świątek, która opublikowała krótki wpis na Instagram Stories. "Brawo Kacper Tomasiak" - czytamy.

Wpis Igi Świątek po sukcesie Kacpra Tomasiaka screen: https://www.instagram.com/stories/iga.swiatek/

Świątek wygrywała Roland Garros jako 19-latka. "Chciałabym złapać dystans"

Tomasiak zdobył srebrny medal w wieku 19 lat. Z pewnością Świątek wie, co to znaczy świętować wielki sukces w takim wieku.

W 2020 r. Świątek wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Mowa o Roland Garros, który wciąż pozostaje ulubionym turniejem Polki, bo wygrywała go aż czterokrotnie. W 2020 r. Świątek pokonała w finale 6:4, 6:1 Amerykankę Sofię Kenin.

- Teraz chciałabym złapać dystans do tego, co będzie się działo w Polsce. Będę chciała powalczyć nie tylko sportowo, ale także medialnie i wizerunkowo, żeby dobrze odnaleźć się w tej sytuacji. Na razie na tym się skoncentruję, a po zakończeniu sezonu będę miała chwilę, żeby ochłonąć. O kolejnym sezonie będziemy myśleć za parę tygodni - mówiła Świątek w rozmowie z Polskim Radiem. - Po finale w Paryżu trzy dni byłam w szoku - dodała Iga w wywiadzie dla BBC.

Tomasiak zabrał głos po życiowym sukcesie. "Powoli to do mnie dociera"

Nie ma co się dziwić, że radość wśród najbliższych Tomasiaka jest ogromna. Przekonał się o tym Łukasz Jachimiak ze Sport.pl, który dodzwonił się do Pawła Niemczyka, prezesa klubu LKS Klimczok Bystra, w którym Tomasiak skacze.

- Nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Panuje tu ogromne wzruszenie. Oglądałem ten konkurs w towarzystwie rodziców Kacpra i teraz razem płaczemy ze szczęścia. Co za piękna historia! Rodzice Kacpra Tomasiaka i ja pozdrawiamy polskich kibiców - przekazał krótko Niemczyk.

A jak sam Tomasiak komentuje zdobycie srebrnego medalu? - Dużo pracy w to włożyłem. To jest fajne, że na tak wczesnym etapie kariery udało mi się to osiągnąć. Powoli dociera to do mnie. Jestem bardzo szczęśliwy. To mój najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, chociaż mam nadzieję, że w całym życiu nie będzie najlepszy, że zdarzą się lepsze chwile. Dedykuję ten medal całej rodzinie, która mnie zawsze od dziecka wspierała i jestem jej bardzo wdzięczny - skomentował Tomasiak.

Tomasiak nie będzie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek, ponieważ we wtorek weźmie udział w konkursie drużyn mieszanych z Pawłem Wąskiem, Polą Bełtowską i Anną Twardosz. Ten konkurs odbędzie się jeszcze na normalnej skoczni, a później rywalizacja przeniesie się na duży obiekt w Predazzo.

Relacje tekstowe na żywo z konkursów w skokach narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.