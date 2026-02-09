Najpiękniejszy moment w karierze Tomasiaka. Tylko spójrz, kto wręczył mu medal

Kacper Tomasiak zdobył pierwszy medal dla Polski podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Reprezentant Biało-Czerwonych zajął drugie miejsce w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni w Predazzo. W ten sposób Polska może się też pochwalić jedenastym medalem w skokach narciarskich w historii Zimowych IO - od 2014 r. i zmagań w Soczi nasz kraj wraca co najmniej z jednym medalem w tej dyscyplinie.
Kilkanaście minut po zakończeniu konkursu odbyła się oficjalna ceremonia wręczenia medali. Najpierw na najniższym stopniu podium pojawili się Ren Nikaido i Gregor Deschwanden. Później na drugi stopień wszedł Tomasiak, a srebrny medal wręczyła mu Maja Włoszczowska, członkini Komisji Zawodniczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a także dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim.
W tle można było zobaczyć, że Tomasiaka oklaskuje Raimund, Nikaido i Deschwanden. Po tym, jak pod skocznią wybrzmiał hymn Niemiec, to Raimund zaprosił resztę medalistów do siebie, by zrobić sobie wspólne zdjęcie.
To była wielka chwila dla Tomasiaka i dla wszystkich polskich kibiców. Mamy nadzieję, że medal wywalczony przez Kacpra nie będzie jedynym w wykonaniu Polski podczas igrzysk. Teraz Tomasiak, a także Kamil Stoch i Paweł Wąsek, mogą skupić się na kolejnych konkursach.
We wtorek na normalnej skoczni w Predazzo odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, a potem czekają nas konkurs indywidualny (14.02) oraz konkurs duetów (16.02).
Tomasiak przyznał po zakończeniu konkursu, że oddał dobre skoki, ale przyznaje, że nie były one idealne.
- Dobrze skakałem. Może nie idealnie, ale na pewno bardzo dobrze. Na pewno trochę zmęczony jestem po tym wszystkim, ale na pewno też bardzo się cieszę. To mój najszczęśliwszy dzień w moim sportowym życiu, chociaż mam nadzieję, że w całym życiu nie będzie najlepszy, że zdarzą się lepsze chwile. Trochę presji na pewno się pojawiło, chociaż udało się z takim luzem na pewno skoczyć. Zestresowany byłem bardziej na belce i chwilę przed nią. Ale w trakcie skoku udało się to poukładać. Drugi skok na pewno był super, ten pierwszy minimalnie gorszy. Nie wiem, czy zdarzyły się wcześniej lepsze skoki. Ale na pewno to były jedne z najlepszych w życiu - przekazał Tomasiak w wywiadzie.