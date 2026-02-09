Olimpijczyk napisał na śniegu dwa słowa. Szok. "Ludzie każą mi się zabić"

Kenworthy to brytyjski narciarz, który większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Jest znany z krytyki Amerykańskiej Agencji Imigracyjnej i Celnej (ICE). Ostatnio sportowiec wywołał gigantyczne kontrowersje, publikując zdjęcie, na którym w agresywny sposób krytykuje ICE. Kenworthy nazywa agencję "absolutnie złą, okropną i przerażającą".

Kenworthy miał otrzymywać groźby śmierci. "To szaleństwo"

Kenworthy w niedzielny wieczór (8 lutego) opublikował oświadczenie na Instagramie. Stwierdził, że po swoim wpisie o ICE otrzymał wiele pozytywnych komentarzy, jednak pojawiły się również radykalnie negatywne opinie, w tym groźby śmierci.

"Ludzie każą mi się zabić, grożą mi, życzą sobie, żebym zobaczył, jak łamię sobie kolano albo kark podczas zawodów, obrzucają mnie obelgami… to szaleństwo" – powiedział Kenworthy, cytowany przez "The Guardian".

Kenworthy otrzymał wsparcie od Brytyjskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego. W tym ochronę przed groźbami i nadużyciami w mediach społecznościowych.

Kenworthy wcześniej reprezentował Stany Zjednoczone. Jest znany z krytyki wobec Donalda Trumpa

Kenworthy to medalista olimpijski w barwach Stanów Zjednoczonych z igrzysk w Soczi w 2014 roku. W 2019 roku zmienił reprezentację i aktualnie reprezentuje Wielką Brytanię. Sportowiec aktywnie krytykuje działania prezydenta USA Donalda Trumpa. Pochwalił m.in. negatywne wypowiedzi Huntera Hessa i Mikaelę Schiffrin skierowane w stronę prezydenta USA.

"Może to nagranie tylko wywoła więcej nienawiści i jadu, ale uważam, że ważne jest, abyśmy mówili, co czujemy, bronili tego, w co wierzymy, i sprzeciwiali się niesprawiedliwości. Jestem naprawdę dumny, widząc, jak inni sportowcy to robią: Hunter Hess, Michaela Schifrin. Myślę, że to inspirujące i ważne. Czasami ludzie zapominają, że można kochać Stany Zjednoczone i być dumnym z bycia Amerykaninem – ja nim jestem – a mimo to myśleć, że można być lepszym, a to, że się kocha Stany Zjednoczone, nie oznacza, że popiera się tę administrację." - stwierdził Kenworthy, cytowany przez the Guardian.

Dla narciarza będą to czwarte igrzyska olimpijskie, drugie w barwach Wielkiej Brytanii.