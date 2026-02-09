Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement

Olimpijczyk napisał na śniegu dwa słowa. Szok. "Ludzie każą mi się zabić"

Gus Kenworthy, zawodnik brytyjskiej drużyny narciarstwa dowolnego podzielił się szokującą informacją. Olimpijczyk twierdzi, że miał otrzymywać groźby śmierci. Wszystko w związku z protestem sportowca przeciwko ICE. Burza rozpętała się po opublikowaniu przez reprezentanta Wielkiej Brytanii kontrowersyjnego zdjęcia.
Gus Kenworth
Screenshot: https://www.theguardian.com/sport/2026/feb/09/gus-kenworthy-death-threats-anti-ice-protest-winter-olympics

Kenworthy to brytyjski narciarz, który większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Jest znany z krytyki Amerykańskiej Agencji Imigracyjnej i Celnej (ICE). Ostatnio sportowiec wywołał gigantyczne kontrowersje, publikując zdjęcie, na którym w agresywny sposób krytykuje ICE. Kenworthy nazywa agencję "absolutnie złą, okropną i przerażającą".

 
Zobacz wideo Michał Niewiński: Możemy być ostatni, ale możemy być też pierwsi. W short tracku możliwe jest wszystko

Kenworthy miał otrzymywać groźby śmierci. "To szaleństwo" 

Kenworthy w niedzielny wieczór (8 lutego) opublikował oświadczenie na Instagramie. Stwierdził, że po swoim wpisie o ICE otrzymał wiele pozytywnych komentarzy, jednak pojawiły się również radykalnie negatywne opinie, w tym groźby śmierci. 

"Ludzie każą mi się zabić, grożą mi, życzą sobie, żebym zobaczył, jak łamię sobie kolano albo kark podczas zawodów, obrzucają mnie obelgami… to szaleństwo" – powiedział Kenworthy, cytowany przez "The Guardian". 

Zobacz też: Lindsey Vonn przemówiła po katastrofie! Podziękowała temu człowiekowi

Kenworthy otrzymał wsparcie od Brytyjskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego. W tym ochronę przed groźbami i nadużyciami w mediach społecznościowych. 

Kenworthy wcześniej reprezentował Stany Zjednoczone. Jest znany z krytyki wobec Donalda Trumpa 

Kenworthy to medalista olimpijski w barwach Stanów Zjednoczonych z igrzysk w Soczi w 2014 roku. W 2019 roku zmienił reprezentację i aktualnie reprezentuje Wielką Brytanię. Sportowiec aktywnie krytykuje działania prezydenta USA Donalda Trumpa. Pochwalił m.in. negatywne wypowiedzi Huntera Hessa i Mikaelę Schiffrin skierowane w stronę prezydenta USA. 

"Może to nagranie tylko wywoła więcej nienawiści i jadu, ale uważam, że ważne jest, abyśmy mówili, co czujemy, bronili tego, w co wierzymy, i sprzeciwiali się niesprawiedliwości. Jestem naprawdę dumny, widząc, jak inni sportowcy to robią: Hunter Hess, Michaela Schifrin. Myślę, że to inspirujące i ważne. Czasami ludzie zapominają, że można kochać Stany Zjednoczone i być dumnym z bycia Amerykaninem – ja nim jestem – a mimo to myśleć, że można być lepszym, a to, że się kocha Stany Zjednoczone, nie oznacza, że popiera się tę administrację." - stwierdził Kenworthy, cytowany przez the Guardian. 

Dla narciarza będą to czwarte igrzyska olimpijskie, drugie w barwach Wielkiej Brytanii. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe