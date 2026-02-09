"Przerażająca fala hejtu". Olimpijka musi zrezygnować

Amber Glenn, wraz z zespołem Stanów Zjednoczonych, w niedzielę 8 lutego wywalczyła złoty medal olimpijski w rywalizacji drużynowej. To jednak nie dzięki temu osiągnięciu zrobiło się o niej głośno podczas igrzysk w Mediolanie / Cortinie.

Amber Glenn skrytykowała Donalda Trumpa. To wywołało "przerażający hejt"

Kilka dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich 26-latka została zapytana o to, co sądzi na temat działań administracji prezydenta Donalda Trumpa skierowanych przeciwko społeczności LGBTQ+. Amber Glenn przyznała otwarcie:

- To trudny czas. Nie pierwszy raz musieliśmy się zjednoczyć jako społeczność i spróbować walczyć o nasze prawa człowieka. A teraz dotyka to nie tylko społeczności queer, ale wielu innych. Uważam, że jesteśmy w stanie wspierać się nawzajem w sposób, w jaki nie musieliśmy tego robić wcześniej. Dzięki temu jesteśmy o wiele silniejsi - powiedziała wówczas na konferencji prasowej.

- Wiem, że wiele osób powie: 'Jesteś tylko sportowcem, rób swoje i nie zawracaj sobie głowy polityką'. Ale polityka dotyczy nas wszystkich. To coś, o czym nie będę milczeć - dodała Glenn.

Kilka dni po tej konferencji prasowej trzykrotna mistrzyni USA w łyżwiarstwie figurowym oznajmiła, że ogranicza swoją aktywność w social mediach. Dlaczego? Z powodu gróźb, jakie otrzymywała od użytkowników różnych platform.

"Kiedy zdecydowałam się skorzystać z jednej z niesamowitych rzeczy w Stanach Zjednoczonych (wolności słowa - przyp. red.), aby przekazać, co czuję jako sportowiec reprezentujący Team USA w czasach trudnych dla wielu Amerykanów, spotkałam się z nienawiścią i przerażającą ilością gróźb – tylko dlatego, że użyłam swojego głosu, GDY ZAPYTANO mnie o moje odczucia" - napisała Amber Glenn w oświadczeniu na swoim Instagramie.

"Spodziewałam się tego, ale jestem tym rozczarowana. Na ten moment będę ograniczać czas spędzany w mediach społecznościowych dla własnego zdrowia psychicznego, ale nigdy nie przestanę zabierać głosu w sprawach, w które wierzę" - dodała łyżwiarka figurowa.

Glenn dołączyła do innych sportowców, którzy publicznie skrytykowali działania administracji prezydenta Trumpa. Jednym z nich był m.in. Hunter Hess: - To, że noszę flagę, nie oznacza, że reprezentuję wszystko, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych - oznajmił Hess, co zresztą spotkało się z reakcją samego Donalda Trumpa.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają do 22 lutego.