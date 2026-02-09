Jedna z największych gwiazd igrzysk w konflikcie. "Nie muszę się tym dzielić"

Jutta Leerdam to jedna z największych i najpopularniejszych gwiazd holenderskiego sportu. Panczenistka jest główną kandydatką do złota na dystansie 1000 metrów. Łyżwiarka szybka niezwykłą popularnością cieszy się również na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 5 milionów osób. Ostatnio Leerdam wpadła w konflikt z dziennikarzami.

Leerdam w konflikcie z mediami. "Jestem w pełni skupiona"

Leerdam początkowo całkowicie odmówiła udzielania jakichkolwiek wywiadów podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Takie działanie doprowadziło do złożenia skargi przez Holenderskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Sportowych. Finalnie słynna panczenistka zdecydowała się na rozmowy wyłącznie z publiczną stacją nadawczą NOS.

"Chciałam trochę pozostać w swojej bańce i przygotować się do wyścigów. W tym sensie nie muszę się aż tak bardzo dzielić. Nie rozmawiam też z mediami przed mistrzostwami świata. Nie mam wiele do powiedzenia i jestem w pełni skupiona na codziennej pracy nad tym, żeby być coraz lepszą na lodzie. Pracuję nad zawodami, więc nie mam wiele do powiedzenia." - powiedziała Leerdam w wywiadzie dla NOS, cytowana przez nrk.no.

Leerdam opowiedziała również o swoich działaniach w mediach społecznościowych

Holenderka odniosła się również do swojej sporej aktywności w mediach społecznościowych, dzięki którym zdobyła wyjątkową popularność, nie tylko w świecie panczenów.

"Oczywiście, dzielę się wieloma rzeczami w Internecie i mówię też o tym, co czuję, więc nie czuję potrzeby, żeby robić to, gdzie indziej. Bo myślę, że jestem już dość otwarta" - stwierdziła Leerdam w wywiadzie dla NOS, cytowana przez nrk.no.

Leerdam w rozmowie z NOS dała jasno do zrozumienia, że jej priorytetem są igrzyska olimpijskie. Holenderkę krytykowano w ostatnim czasie za sposób, w jaki dotarła do Włoch. Przyleciała prywatnym samolotem, reszta holenderskiego składu podróżowała regularnymi liniami. Leerdam w walce o medal będzie można zobaczyć już w poniedziałek (9 lutego), o 17:30. Gwiazda kobiecych panczenów wystartuje w finale biegu na 1000 metrów, to wicemistrzyni olimpijska na tym dystansie z 2022 roku.