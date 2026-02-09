Brutalny upadek, a potem medal! Nie do wiary, co się wydarzyło na IO

Slopestyle to jedna z bardziej widowiskowych dyscyplin narciarskich (i snowboardowych) w programie igrzysk. Zawodnicy popisują się efektownymi ewolucjami w powietrzu po wyskoku z dużej rampy. Tegoroczna olimpijska rywalizacja wśród narciarek zapowiadała się wyśmienicie. Eileen Gu pragnęła rewanżu na Mathilde Germaud za poprzednie igrzyska w Pekinie, gdzie Szwajcarka pokonała ją w walce o złoto na jej ojczystej ziemi. Do walki o medal chciała się włączyć także m.in. Megan Oldham, trzykrotna medalistka mistrzostw świata w slopestyle (2x brąz, 1x srebro).

Brutalny upadek kandydatki do medalu

Niewiele jednak zabrakło, a wszelkie jej marzenia ległyby w gruzach. Pierwszy z przejazdów, a te w slopestyle są trzy, nie był wybitny w wykonaniu Kanadyjki. Dostała za niego 69,76 pkt, co dawało szanse na medal, ale o żadnej pewności nie było mowy. Podczas drugiego przejazdu szło jej naprawdę nieźle, ale przy ostatnim wyskoku popełniła błąd. Oldham nieco poniosło i przesadziła z liczbą obrotów w powietrzu, w efekcie czego nie dała rady wylądować i mocno grzmotnęła o ziemię. Jej narty aż się wypięły.

Groźna wpadka nie przekreśliła szans. Wielki powrót Kanadyjki!

Wyglądało to paskudnie, ale na szczęście Kanadyjka poleżała na śniegu tylko przez chwilę, po czym wstała i zeszła z trasy o własnych siłach. Za ten przejazd dostała tylko nieco ponad 38 pkt, ale w slopestyle do klasyfikacji końcowej zaliczany jest tylko najlepszy z trzech wyników, a nie zsumowane wszystkie. Dzięki temu nadal mogła marzyć o medalu. Oczywiście zakładając, że nie doznała żadnego przekreślającego jej trzeci przejazd urazu.

Okazało się jednak, że Oldham wyszła z całej sytuacji bez szwanku. Co więcej, jej trzecia próba okazała się zdecydowanie najlepsza. Sędziowie ocenili ją na 76,46 pkt, co pozwoliło Kanadyjce wyprzedzić Brytyjkę Kirsty Muir o 0,41 pkt i sięgnąć po olimpijski brąz! Walka o coś więcej była niemożliwa. Gu oraz Germaud zdeklasowały resztę stawki, ale mimo rewanżowych chęci Chinki, to Szwajcarka znów była górą. Mathilde Germaud z wynikiem 86,96 pkt obroniła tytuł mistrzowski z Pekinu. Gu (86,58 pkt) ponownie musi zadowolić się srebrem.