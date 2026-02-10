Powrót na stronę główną
Oto, jaką flagę Rosjanin wniósł na trybuny podczas igrzysk. "Obrzydliwe"

W 1980 r. Moskwa była gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpijskich. Wtedy mnóstwo krajów nie wzięło udziału w zawodach ze względu na to, że Rosja napadła na Afganistan. Teraz te wydarzenia przywołała flaga, którą w trakcie igrzysk dzierżył Arkadij Dworkowicz, prezes Międzynarodowej Federacji Szachowej, który pojawił się we Włoszech.
Logo igrzysk olimpijskich i zachowanie prezesa Międzynarodowej Federacji Szachowej
Fot. REUTERS/Claudia Greco/File Photo | screen: https://x.com/PHChess/status/2020803194608050231

Sportowcy z Rosji i Białorusi pojawili się na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie po zaleceniach ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zawodnicy z tych krajów mogli zostać dopuszczeni do igrzysk po tym, jak spełnili warunki, by otrzymać status sportowca neutralnego. Łącznie aż 20 sportowców z Rosji i Białorusi otrzymało możliwość startu na igrzyskach. Ale wątków rosyjskich i tak nie brakuje w Mediolanie.

Prezes Międzynarodowej Federacji Szachowej szokuje. "Wojownicza natura Rosji"

Duński arcymistrz szachowy Peter Heine Nielsen opublikował zdjęcie na portalu X, na którym widać, że Arkadij Dworkowicz, prezes Międzynarodowej Federacji Szachowej dopinguje rosyjskich sportowców podczas trwających igrzysk. Dworkowicz jest ubrany w radziecką bluzę, a także trzyma flagę z wizerunkiem niedźwiedzia. Ten niedźwiedź był maskotką o imieniu Misha podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich, które odbywały się w 1980 r.

Jeszcze przed oficjalnym startem igrzysk mnóstwo krajów je zbojkotowało ze względu na inwazję Rosji na Afganistan. Wśród nacji, które zbojkotowały igrzyska, znalazły się Stany Zjednoczone, RFN, Izrael, Japonia, Chiny czy Argentyna.

"Miło, że Dworkowicz przypomniał nam, że wojownicza natura Rosji pozostaje niezmienna", "jestem zdziwiony, że nie ma tatuażu z Józefem Stalinem", "on nie ma wstydu", "Rosja to żałosny naród", "Dworkowicz to element terrorystycznej propagandy Putina", "obrzydliwe" - piszą internauci w mediach społecznościowych.

Prezes FIDE spotyka się z rzecznikiem Kremla. "Bardzo smutna postawa"

To nie pierwszy raz, gdy wokół Dworkowicza są kontrowersje. W świecie szachowym od dawna jest wiadome, że prezydent FIDE spotyka się z Dmitrijem Pieskowem, rzecznikiem Kremla.

- Dworkowicz to rosyjski polityk i ekonomista, związany z Putinem. Rosja uważa szachy za "swój" sport narodowy, FIDE przewodniczy Rosjanin. Być może jestem najbardziej krytyczny, ale jeśli są próby oporu wobec rosyjskiej dominacji, to bardzo nieudane. Dla mnie jest to bardzo smutna postawa świata szachów. Po prostu akceptują Dworkowicza i nie postrzegają go jako powiązanego z wojną z Ukrainą - mówił Heine Nielsen w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

