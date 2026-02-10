Gruchnęły wieści o wykluczeniu dyscypliny z igrzysk. "Wstyd"

Slalom gigant równoległy zadebiutował w zimowych igrzyskach olimpijskich w 2002 roku w Salt Lake City. Wtedy zastąpił on tradycyjny slalom gigant snowboardowy. W slalomie gigancie równoległym na snowboardzie dwóch narciarzy rywalizuje ze sobą obok siebie na równoległych trasach.

Dyscyplina wykluczona z igrzysk olimpijskich? "Wstyd"

Teraz nadeszły fatalne informacje dla miłośników tego sportu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) analizuje równoległy slalom gigant w snowboardzie. "Zawody w Livigno [miejscowość we Włoszech - red.] zadecydują, czy dyscyplina ta będzie na kolejnych igrzyskach olimpijskich. Decyzja skłania się ku nowym kryteriom dotyczącym 'dobrze zrównoważonych, ukierunkowanych na młodzież i kosztowo efektywnych' igrzysk" - pisze szwedzki dziennik "Expressen".

Bardzo rozczarowana takimi doniesieniami jest Iris Pflum, 22-letnia Amerykanka specjalizująca się właśnie w slalomie gigancie równoległym.

- To ogromne rozczarowanie. Nasza dyscyplina powinna w 100 procentach nadal być częścią igrzysk olimpijskich. Jest wielu ludzi za mną, którzy marzą o udziale w igrzyskach, tak jak ja. Delikatnie mówiąc: byłoby to wstyd i naprawdę niesprawiedliwe, gdyby nasza dyscyplina zniknęła. Już zostaliśmy sprowadzeni do jednej dyscypliny, a całkowite jej usunięcie byłoby całkowicie niesprawiedliwe - mówi Iris Pflum.

Co sądzisz o argumentach przemawiających za usunięciem tej dyscypliny? - dopytywał dziennikarz.

- Nie rozumiem głównych argumentów. Tak wielu ludzi może zacząć uprawiać nasz sport – wszystko, czego potrzebujesz, to stok narciarski. Nie trzeba milionów dolarów, żeby zbudować trasę, wystarczy zwykły stok. I jest to bardzo wyrównane pod względem płci, bo praktycznie tyle samo mężczyzn, co kobiet trenuje ten sport. W światowej czołówce jest wiele różnych krajów. Przyciągamy wielu ludzi z różnych krajów - dodaje

Łyżwiarze na całym świecie rozpoczęli przed igrzyskami olimpijskimi kampanię mającą na celu ratowanie tego sportu. Pflums jest całkowicie przeciwna stwierdzeniu, że slalom gigant równoległy w snowboardzie nie jest skierowany do młodzieży.

- Sport daje możliwość rozwoju osobom w każdym wieku i nie jest to coś, czego chcemy im odebrać - mówi.

Pflums właśnie we Włoszech po raz pierwszy w karierze startuje na ZIO.