Powrót na stronę główną
REKLAMA
Advertisement

Cała Polska patrzy na Kamila Stocha. Czy będziemy świadkami niespodzianki?

Wraz ze startem Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 ruszyło Studio Cortina, czyli program, podczas którego prowadzący i specjalnie zaproszeni goście, a także wysłannicy z Włoch, omawiają najważniejsze wątki z igrzysk. W poniedziałek ekspertem w studio jest m.in. Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.
Zdjęcie pod program ZIO
Sport.pl

Za nami już trzy dni Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sport.pl cały czas zaprasza na specjalne Studio Cortina - codzienny program omawiający wydarzenia na sportowych arenach. W czwartym odcinku programu naszymi gośćmi są Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego oraz Piotr Majchrzak, menadżer ds. komunikacji w Polskim Związku Narciarskim. Swoimi wrażeniami z Włoch dzielą się Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, Przemysław Pozowski z TOK FM i Mateusz Ligęza z Radia ZET. 

Czwarty odcinek programu można obejrzeć poniżej. 

Zobacz wideo

Studio Cortina - codziennie na Sport.pl

Studio Cortina emitowane będzie codziennie przez całe igrzyska, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku startujemy o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o 12.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?