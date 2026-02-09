Cała Polska patrzy na Kamila Stocha. Czy będziemy świadkami niespodzianki?

Za nami już trzy dni Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 rozgrywanych w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Sport.pl cały czas zaprasza na specjalne Studio Cortina - codzienny program omawiający wydarzenia na sportowych arenach. W czwartym odcinku programu naszymi gośćmi są Apoloniusz Tajner, były trener Adama Małysza i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego oraz Piotr Majchrzak, menadżer ds. komunikacji w Polskim Związku Narciarskim. Swoimi wrażeniami z Włoch dzielą się Dominik Wardzichowski ze Sport.pl, Przemysław Pozowski z TOK FM i Mateusz Ligęza z Radia ZET.

Czwarty odcinek programu można obejrzeć poniżej.

Zobacz wideo

Studio Cortina - codziennie na Sport.pl

Studio Cortina emitowane będzie codziennie przez całe igrzyska, czyli do 22 lutego. Od poniedziałku do piątku startujemy o godz. 9.30, w soboty i niedziele - o 12.