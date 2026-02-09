Furia w Rosji. Wszystko przez medal dla USA. "Śmierdzi fałszem"

Choć igrzyska olimpijskie wystartowały trzy dni temu, to już rozdano wiele medali. O te walczyli również Polacy, m.in. w drużynowych zawodach w łyżwiarstwie figurowym. Ostatecznie rywalizację ukończyli na 10., a więc ostatnim miejscu i to już po występach solistów w programie krótkim. Mimo wszystko mogli być z siebie zadowoleni, a szczególnie Władimir Samojłow, który miał okazję do debiutu na tak wielkiej imprezie i wypadł całkiem przyzwoicie. Ostatecznie złoty medal zgarnęli Amerykanie, choć zdaniem rosyjskiej prasy, werdykt powinien być inny.

REKLAMA

Zobacz wideo Piesiewicz ujawnia, jak Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie

Rosjanie wściekli. "Mistrzostwo śmierdzi fałszem"

"Złoto ze skazą. Dlaczego USA nie zasłużyły na miano mistrzów drużynowych?. (...) Drugie z rzędu mistrzostwo śmierdzi fałszem. Skoro tak głośno domagali się medali za poprzednie zawody drużynowe i tak chętnie wytykają błędy innych, dlaczego my mielibyśmy milczeć?" - pisał Dmitrij Kuzniecow na łamach sport-express.ru.

Jego zdaniem to Japonia powinna triumfować. "Amerykanie nie zasłużyli na złoty medal. Zgodnie z wszelkimi prawami uczciwości sportowej (czy one w ogóle istnieją?), Japonia zasłużyła na to ciężko wywalczone zwycięstwo" - czytamy. Zdaniem dziennikarza, błąd Ilii Malininego, który popełnił w decydującym występie, kiedy to oparł obie dłonie na lodzie, powinien być ukarany punktowo. Tak się nie stało. Dlaczego? Ze słów przedstawiciela mediów można wywnioskować, że organizatorzy chcieli, by wygrał Amerykanin. Mocno promowali go przed imprezą.

Zobacz też: Żenujący występ na igrzyskach. "Wstyd".

Oto wyniki drużynowych zawodów w łyżwiarstwie figurowym na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026

Ostatecznie to obywatele USA okazali się najlepsi na igrzyskach. Wywalczyli łącznie o jeden punkt więcej od Japończyków. Pomogło w tym m.in. salto w tył Malininego, które przez poprzednich 50 lat było zakazane. Trzecią lokatę zajęli gospodarze i to głównie dzięki znakomitemu występowi Matteo Rizziego, który zepchnął Gruzję na czwartą pozycję.