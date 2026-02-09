Rosjanie wściekli na Polaka. Poruszyli sam MKOl

- Kto pozwolił mu wypowiadać się w ten sposób? - mówiła zirytowana Tatjana Tarasowa. - Najciekawsze jest to, że nikt nie pyta go o zdanie. Jest biurokratą, więc może sobie wsadzić swoje zdanie w tyłek - dodawał komentator Dmitrij Guberniew. Co tak zirytowało Rosjan? Wypowiedź Witolda Bańki.

Rosjanie wściekli na Witolda Bańkę. Poprosili o komentarz MKOl. Oto odpowiedź

Szefowi WADA nie spodobał się fakt, że na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 obecna jest Eteri Tutberidze, rosyjska trenerka, która teraz opiekuje się reprezentacją Gruzji, a w przeszłości szkoliła Kamiłę Walijewą, zdyskwalifikowaną w 2024 za naruszenie przepisów antydopingowych. - Dochodzenie nie przyniosło dowodów na to, że Tutberidze była zaangażowana w skandal dopingowy Walijewej, więc nie było podstaw prawnych do jej zawieszenia. Natomiast osobiście nie jestem zadowolony z jej obecności na igrzyskach - powiedział Bańka, po czym zawrzało w Rosji.

O komentarz poproszono nawet Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Instytucja nie była jednak skora do wypowiadania się w tej sprawie. Krótkie oświadczenie, które cytuje gazeta.ru, wydał Mark Adams. "Dla mnie to nie jest aż tak paląca sprawa. Sprawą zajęła się WADA i nie będę spekulował na temat szczegółów. W tej sytuacji, o ile rozumiem, nie ma nowych dowodów. Powinniście zapytać o to dyrektora WADA, ponieważ to oni prowadzili śledztwo" - stwierdził dyrektor ds. komunikacji MKOl. Nie był więc zainteresowany podgrzewaniem atmosfery wokół Bańki i jego wypowiedzi.

Norwegia na czele igrzysk

Igrzyska olimpijskie wystartowały 6 lutego. Występują na nich również Rosjanie, którzy musieli spełnić określone warunki. Jak na razie medalu zdobyć im się nie udało. Krążka na koncie nie ma też Polska. Najwięcej mają Włosi, bo aż dziewięć, ale zajmują trzecie miejsce w zestawieniu. A to dlatego, że tylko jeden jest koloru złotego. Więcej medali z najcenniejszego kruszcu mają Stany Zjednoczone (2) i Norwegia (3), które zajmują kolejno drugie i pierwsze miejsce.