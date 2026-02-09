Żenujący występ na igrzyskach. "Wstyd"

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 trwają w najlepsze, ale Włosi wciąż żyją tym, co stało się podczas ceremonii otwarcia. Choć poza wygwizdaniem wiceprezydenta USA - J.D. Vance'a oraz reprezentacji Izraela, obyło się bez większych kontrowersji, w kraju gospodarza zawrzało. Wszystko przez telewizyjną transmisję na antenie publicznej stacji RAI, a właściwie jej komentatora...
Okazuje się, że w piątek przed mikrofonem zasiadł sam dyrektor RAI Sport - Paolo Petrecca, który wielkiego doświadczenie w komentowaniu tego typu wydarzeń nie ma. Jak podkreślał portal corriere.it już sam ten fakt: "wystarczył, aby wywołać falę krytyki w mediach społecznościowych". Problem w tym, że powodów do krytyki było znacznie więcej. Petrecca zaprezentował bowiem cały "festiwal gaf i pomyłek", a pełną ich listę przedstawiła "La Gazzette dello Sport".
"Witamy ze Stadio Olimpico" - już te pierwsze słowa wypowiedziane przez Petreccę wprawiły wszystkich w konsternację. Zaraz po nich widzowie śmiali się w mediach społecznościowych, że komentator pomylił miasta i myślał, że jest w Rzymie. Ceremonia otwarcia odbywała się przecież na stadionie San Siro w Mediolanie. Jak się później okazało, była to najmniejsza wpadka dyrektora RAI Sport.
Petrecca w trakcie transmisji notorycznie mylił pojawiające się postaci. Gdy na scenie występowała Matilda De Angelis, powiedział, że to Mariah Carey. Z kolei prezydent MKOl-u Kirsty Coventry pomylił z córką prezydenta Włoch - Sergio Mattarelli. Nie rozpoznał też kilku znanych sportowców, biorących udział w sztafecie z ogniem olimpijskim, w tym kapitana siatkarskiej reprezentacji Włoch Simone Gianellego. Ba, nie wymienił nazwisk licznie zgromadzonych głów państw czy członków rodzin królewskich, gdy pokazywał je realizator.
Niesmak wzbudził także sposób, w jaki Petrecca relacjonował przemarsz delegacji kolejnych państw. Często ograniczał się wtedy do banałów i stereotypów, typu: "Brazylijczycy mają muzykę we krwi". Z kolei, gdy opisywał reprezentację Beninu, uczynił kontrowersyjne aluzje do religii voodoo.
To, co w piątek usłyszeli, włoscy widzowie, nie przeszło bez echa także na wyższych szczeblach. Specjalne oświadczenie na ten temat wydała organizacja Usigrai, zajmująca się ochroną niezależności dziennikarzy RAI. - Petrecca i kierownictwo firmy ponoszą odpowiedzialność za żenujący występ RAI podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Najwyższe kierownictwo firmy musiało nie zauważyć ogólnego wrażenia, jakie wywołał komentarz z ceremonii otwarcia. Przydzielenie sobie zadania, a następnie okazanie całkowitej niezdolności do jego wykonania, to kolejna nieudana inicjatywa dyrektora - możemy przeczytać.
Na tym jednak nie koniec. Kompromitację telewizji RAI punktuje także włoska opozycja. Część polityków domaga się nawet dymisji Petreccy. - Petrecca bezkonkurencyjnie zdobył złoty medal za niedbalstwo w telewizji. Olimpijski wstyd - podsumowali przedstawiciele Ruchu Pięciu Gwiazd w radzie nadzorczej RAI, cytowani przez corierre.it.