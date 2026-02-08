Serbski tenisista bardzo często pojawia się w najróżniejszych arenach. Jako legenda i miłośnik sportu nie mógłby przepuścić okazji, żeby z bliska nie obserwować tego, co dzieje się podczas olimpijskiej rywalizacji. Nawet gdy chodzi o tak odległą od tenisa dyscyplinę, jak łyżwiarstwo figurowe.

Novak Djoković zachwycony igrzyskami

Serb pojawił się w Mediolanie niemal od razu po znakomitym, aczkolwiek przegranym starciu w finale Australian Open z nr 1 rankingu ATP, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Tuż po zmaganiach w Melbourne, Djoković unikał odpowiedzi, co do swoich najbliższych startów. Jak wielokrotnie powtarzał w wywiadach, jest obecnie na takim etapie kariery, w którym interesują go przede wszystkim turnieje wielkoszlemowe.

38-latek nie ukrywa jednak, że chciałby grać do letnich igrzysk. Te w 2028 roku odbędą się w Los Angeles. W Kalifornii broniłby tytułu mistrza olimpijskiego z Paryża. W 2024 roku w dwóch setach pokonał... Carlosa Alcaraza.

- Igrzyska w 2028 roku to jeszcze odległa perspektywa, owszem. Zwłaszcza na tym etapie mojego życia i kariery. Ale oczywiście mam pragnienie, by tam dotrzeć. Trzeba sobie powtarzać, że wciąż jest się młodym - powiedział Djoković po ceremonii otwarcia zimowych igrzysk w Mediolanie/Cortinie.

Zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych był urzeczony atmosferą, jakiej doświadczył na stadionie San Siro. - Włochy to naród sportu. Spodziewaliśmy się widowiska i właśnie je dostaliśmy. Po raz pierwszy uczestniczyłem w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Jestem bardzo wdzięczny za to doświadczenie - podkreślił.

Serb nie opuścił jednak Włoch i na żywo śledzi zmagania na olimpijskich obiektach, co wychwycili dziennikarze, specjalizujący się w tenisie: Ben Rothenberg oraz Murat Taskolu.

"Zaraz po swoim udanym występie w Melbourne Novak Djoković będzie dziś wieczorem oglądał zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym w Mediolanie…".

"Novak Djoković również jest w Mediolanie i na własne oczy obserwuje rozwój wydarzeń".

Kiedy zobaczymy serbskiego giganta na korcie? Niewykluczone, że pojawi się podczas turnieju ATP 500 Qatar Open w dniach 16-22 lutego. Djoković jest bowiem ambasadorem Qatar Airways, więc jego występ tam jest z tego powodu bardzo prawdopodobny. Jeśli zaś Serb będzie chciał do końca na żywo śledzić zmagania olimpijskie we Włoszech, wówczas być może zagra dopiero w turnieju Indian Wells (4-15 marca).