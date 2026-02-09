Powrót na stronę główną
Historia

To mogła być największa sensacja na IO. "On jest na skraju omdlenia!"

Co to był za olimpijski konkurs! Złoty medalista był lepszy od dziesiątego skoczka tylko o osiem punktów, czyli w przeliczeniu o cztery metry. A sensacyjnie prowadzący na półmetku Rosjanin skończył zawody na dziesiątym miejscu, mimo że pofrunął naprawdę daleko. Czy podobne emocje jak 20 lat temu dostaniemy na włoskich igrzyskach i dziś, w pierwszej rywalizacji panów? I czy również tym razem będziemy mieli sensacyjnego zwycięzcę?
Dmitrij Wasiljew
W poniedziałek o g. 19 rozpoczną się zawody na skoczni normalnej w Predazzo. Przy okazji odżywają wspomnienia z niezapomnianego konkursu na skoczni normalnej w Pragelato. Pierwsze skokowe zawody igrzysk Turyn 2006 zapamiętaliśmy przede wszystkim za sprawą Dmitrija Wasiljewa.

27-letni wówczas Rosjanin startował w Turynie jako zawodnik z drugiego szeregu. W całej swojej karierze nigdy nie wygrał konkursu Pucharu Świata. Do tamtego momentu miał wywalczone zaledwie jedno podium – 1 stycznia 2001 r. był drugi w Garmisch-Partenkirchen. I nagle, pięć lat, po tamtym sukcesie, Dima stanął przed szansą na sprawienie jednej z największych sensacji w historii igrzysk.

Startujący z numerem 25 Wasiljew kapitalnie wyszedł z progu, idealnie złożył się do lotu i osiągnął aż 104,5 metra. Prowadzący go Niemiec Wolfgang Steiert niemal eksplodował z radości. Trener od razu wiedział, że ten skok da miejsce w ścisłej czołówce. Okazało się, że na półmetku zawodów dał prowadzenie!

Rosyjski komentator nie mógł wytrzymać

Wasiljew był pierwszy z notą 135 pkt. Za nim na drugim miejscu wspólnie znaleźli się Thomas Morgenstern i Janne Ahonen. Austriak i Fin tracili do lidera tylko 0,5 punktu. Czwarty Andreas Kuettel był o 1,5 punktu za Rosjaninem, a nas najbardziej interesowało czy Adam Małysz z notą 130 pkt zdoła się przesunąć z miejsca ósmego na pozycję medalową.

Niestety, najlepszy z polskich skoczków w rundzie finałowej awansował tylko o jedno miejsce. Małysz skoczył w tamtym konkursie 101,5 i 102,5 m. Mógłby być wyżej, gdyby dostawał lepsze noty za styl. Ale co ma powiedzieć Wasiljew?

- Trzyma się! Trzyma! Trzyma! Trzyma! Uff, dzięki Bogu, ustał – krzyczał komentator rosyjskiego Eurosportu, gdy Wasiljew walczył najpierw o odległość, a później o to, żeby nie upaść po osiągnięciu 100,5 metra. – Sto i pół. Co mu to da? Na ile wystarczy przewaga po pierwszej serii? Wszystko w rękach sędziów. Wolfgang Steiert jest na skraju omdlenia, stojąc obok dyrektora zawodów Waltera Hofera – emocjonował się komentator. A po chwili podkreślał, że "ten przysiad oczywiście nie pozostanie bezkarny". Złe lądowanie Wasiljewa dało mu noty od sędziów tylko 17 oraz dwa razy po 17,5 pkt. I zepchnęło go z miejsca pierwszego na dziesiąte. Do zwycięzcy stracił zaledwie 8 pkt. To tylko cztery metry (na skoczni normalnej metr ma wartość dwóch punktów).

Wasiljew nie zgadzał się z tym, co o nim powtarzano

W zgodnej opinii fachowców i kibiców Rosjanin nie wytrzymał wtedy ogromnego napięcia. Ale Wasiljew nigdy się z tym nie zgodził. - W drugiej serii nie miałem szczęścia do wiatru. Ludzie mówią, że nie wytrzymałem presji, ale ja psychicznie poradziłem sobie bardzo dobrze. Nie wyszło mi lądowanie, bo do końca walczyłem o metry i nie dałem rady zrobić telemarku. Przez to dostałem niskie noty i skończyłem na dopiero dziesiątym miejscu, chociaż odległości uzyskałem takie same, jak mistrz olimpijski – mówił Wasiljew jeszcze wiele lat później rosyjskim mediom. – Prawda jest taka, że zawaliłem tylko lądowanie – przekonywał.

Fakty są takie, że Wasiljew rzeczywiście miał sumę odległości identyczną jak mistrz olimpijski. A został nim kompletnie niespodziewanie Lars Bystoel. Po pierwszej serii Norweg ze skokiem na 101,5 metra był szósty. W finale uzyskał 103,5 m w dobrym stylu i to dało mu złoto. Razem z nim na podium stanęli Matti Hautamaeki i Roar Ljoekelsoey.

Mistrz olimpijski utopił swój talent w alkoholu

Srebrny i brązowy medalista tamtego konkursu zrobili w skokach duże kariery. Natomiast Bystoel zdecydowanie nie wykorzystał ogromnego talentu, jaki miał. Na tamtych igrzyskach wywalczył jeszcze brąz na skoczni dużej i brąz z kolegami w drużynie. A później poczuł się królem życia i bawił się zdecydowanie za mocno.

Już wcześniej Bystoel nie zawsze prowadził się wzorowo. W 2000 roku został zatrzymany za prowadzenie auta po pijanemu. W 2007 roku znów się to stało. A norweskie media informowały też o tym, że Bystoel był uczestnikiem awantury na łodzi, gdzie miał pijany wypaść za burtę. Podobno niewiele brakowało, a utopiłby się.

W 2009 roku mistrz olimpijski został zdyskwalifikowany przez Norweską Komisję Antydopingową, bo testy wykazały obecność narkotyków w jego organizmie. Również w 2009 r. Bysteol skończył karierę. Zrobił to w wieku dopiero 30 lat. Ale wtedy już długo czekał na jakikolwiek wynik godny mistrza olimpijskiego. Po wygraniu igrzysk już nigdy nie wskoczył na podium zawodów międzynarodowych. W Pucharze Świata w dwóch sezonach po igrzyskach uciułał w sumie tylko 108 punktów.

Rosjanin stracił nie tylko złoto olimpijskie. Uciekł mu też rekord świata

Wasiljew po igrzyskach w Turynie skakał jeszcze długie lata. Ze skokami pożegnał się dopiero w 2020 r. A rok po turyńskich igrzyskach przeżył swój najlepszy sezon w karierze – był wówczas piątym zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i piątym zawodnikiem Turnieju Czterech Skoczni, a na podium skończył wtedy sześć konkursów (jeden na drugim miejscu i pięć na miejscach trzecich).

O Wasiljewie niemal tak głośno jak na igrzyskach Turyn 2006 było jeszcze w 2015 roku, gdy w Vikersundzie poleciał aż 254 metry. Niestety, Rosjanin tamtego kapitalnego lotu nie ustał. A byłby to nowy rekord świata (należał wówczas do Petera Prevca i wynosił 250 metrów).

W poniedziałek na igrzyskach olimpijskich Mediolan/Cortina 2026 odbędzie się konkurs skoków narciarskich mężczyzn na obiekcie normalnym. Polskę będą reprezentowali: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Początek o godzinie 19. Transmisja w TVP, Eurosporcie i na platformie HBO MAX. Relacja na żywo na Sport.pl

