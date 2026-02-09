O której godzinie dzisiaj skoki? Oto plan startów Polaków na ZIO [HARMONOGRAM]

W niedzielę (8 lutego) po cichu liczyliśmy na to, że pierwszy medal dla Polski na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich wywalczy Aleksandra Król-Walas. Nasza snowboardzistka zajęła piąte miejsce w kwalifikacjach do slalomu giganta równoległego. Podczas fazy pucharowej odpadła z rywalizacji na etapie ćwierćfinału, zajmując siódmą pozycję. Wieczorem z kolei odbyły się treningi skoczków narciarskich. One dały nadzieję na to, że do walki o podium na obiekcie normalnym włączy się Kacper Tomasiak. Nastolatek uplasował się odpowiednio na drugiej i piątej lokacie w seriach treningowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Piesiewicz ujawnia, jak Polska chce zorganizować igrzyska olimpijskie

Otrzymaliśmy potwierdzenie. Tomasiak uwielbia skocznie normalne

Nie da się ukryć, że gdy 19-latek trafi idealnie na progu, to potrafi na normalnym obiekcie polecieć bardzo daleko. Tomasiak daje nadzieję na to, że zakończy poniedziałkowy konkurs na wysokim miejscu. Ogółem zmagania skoczków narciarskich trzeba traktować jako wydarzenie dnia dla polskich kibiców. Przed igrzyskami raczej niewielu myślało o medalu któregoś Biało-Czerwonych.

Tymczasem już cztery lata temu na obiekcie normalnym niestawiany w roli faworyta do podium Dawid Kubacki był trzeci. Więcej krążków na koncie reprezentacji Polski podczas igrzysk w Pekinie się nie pojawiło.

Miejmy nadzieję, że tym razem wielkie emocje zapewni nam Tomasiak, a poza nim wystartują także Paweł Wąsek oraz Kamil Stoch. Początek o godz. 19:00.

Łyżwiarki na start. Co pokażą Bosiek i Czerwonka?

W poniedziałek dość długo będzie trzeba czekać na pierwszy "polski" start. A konkretnie do godz. 17:00, kiedy rywalizację w jedynkach w saneczkarstwie rozpocznie Klaudia Domaradzka.

Będziemy także spoglądać na nasze panczenistki. Łyżwiarstwo szybkie to dyscyplina sportu, która podczas tegorocznych igrzysk może nam dać więcej niż jeden medal. W poniedziałek na starcie ujrzymy Karolinę Bosiek i Natalię Czerwonkę. O godz. 17:30 rozpocznie się rywalizacja pań na dystansie 1000 metrów. Akurat w tej konkurencji reprezentantki naszego kraju nie należą do głównych faworytek do podium, lecz warto śledzić ich występy.

Harmonogram startów reprezentantów Polski na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich (9 lutego):