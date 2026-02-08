- Wiem, jakie miałam szanse przed wypadkiem i wiem, że teraz nie są takie same. Uważam jednak, że wciąż je mam. A dopóki są, będę próbować - zapowiadała Lindsey Vonn przed startem igrzysk olimpijskich. Mimo że kilka dni temu zerwała więzadło krzyżowe przednie w kolanie, to nie zamierzała rezygnować ze startu we Włoszech. - Kosmitka. To, co ona robi, to jest kosmos z nutką szaleństwa - mówił Sport.pl Mateusz Dawidziuk. Niestety, występ Amerykanki zakończył się wielkim dramatem. Właśnie pojawiły się nowe wieści w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamy wróciły na igrzyska

Lindsey Vonn jest w szpitalu. Przeszła operację!

"Niedługo po starcie Vonn zahaczyła ręką o jedną z bramek. Straciła równowagę i upadła. Kibice zamarli, a w Cortinie słychać było jedynie krzyki 41-latki, po kilku minutach zagłuszone silnikami helikoptera. Amerykanka została przetransportowana do szpitala" - pisał Mateusz Gaweł ze Sport.pl.

Okazuje się, że kontuzja jest poważna. Pierwotnie Vonn trafiła do kliniki w Cortinie, ale później przewieziono ją do szpitala Ca' Foncello w Treviso. Potrzebna była operacja, o czym poinformował szpital. "Przeszła operację ortopedyczną w celu stabilizacji złamania lewej nogi" - przekazała placówka, cytowana przez "The Independent". Jak podaje skiracing.com, zawodniczka przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dlaczego więc znajduje się na tym oddziale? Według "Bilda" dlatego, że chciano zapewnić jej większą prywatność.

Zobacz też: Nie musiało nawet paść słowo "Rosja". Hańba na oczach świata.

Świat reaguje na dramat Amerykanki

Upadek Vonn wywołał wielkie poruszenie w sieci. Na tragedię Amerykanki zareagowała m.in. Iga Świątek. "Moje myśli są z tobą" - napisała niemal tuż po wypadku. Najpewniej śledziła zmagania we Włoszech. Wszyscy modlą się za szybki powrót do zdrowia Vonn. Niektórzy krytykują ją za podjęte ryzyko, inni doceniają jej ducha walki. Pozostaje nam czekać na kolejne informacje w sprawie stanu zdrowia legendy sportów zimowych.