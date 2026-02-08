W pierwszym treningu na skoczni normalnej najlepiej spisał się Niemiec Phillip Raimund. Jako jedyny uzyskał odległość 100 metrów. Tylko 1,5 metra bliżej wylądował Kacper Tomasiak, czym rozpalił nadzieje nawet na medal igrzysk w Mediolanie/Cortinie.

Tomasiak rozpalił internet. "Ale lata dzisiaj"

W pierwszym treningu olimpijskim dobrze poradzili sobie także Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. Trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski po skoku na 98. metr zajął wysoką, 8. lokatę. Uzyskał taką samą odległość jak Wąsek, ale skakał w trudniejszych warunkach. Paweł Wąsek zaś uplasował się na 18. miejscu.

Jednak to próba 19-latka z Bielska-Białej skupiła uwagę kibiców i ekspertów. Dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak napisał:

"Kacper Tomasiak drugi na pierwszym dziś treningu na igrzyskach w Mediolanie/Cortinie. Tak tylko zapisuję, na spokojnie".

Na oficjalnym profilu Eurosportu w kontekście Tomasiaka padło fundamentalne pytanie: "Czyżby była to zapowiedź czegoś epokowego w poniedziałek?".

Dziennikarz Tomasz Hatta zaś mocno liczy na walkę młodego Polaka o medal olimpijski. "Kacper Tomasiak (oddał) świetny skok w drugim treningu. Zmieniło się już podejście lepszych zawodników i skoki stały się lepsze, a Tomasiak wśród tych lepszych jak najbardziej jest. Jak szukać nadziei na medal, to u niego".

Menadżer ds. komunikacji w PZN Piotr Majchrzak napisał:

"Ale lata dzisiaj Kacper Tomasiak. Dzisiaj nie ma tych błędów, co w czwartek".

W drugim treningu 19-letni Polak po skoku na 104,5 metra zajął ostatecznie 5. miejsce. Belka została ustawiona wyżej, bo skoczkowie regularnie lądowali za granicą 100. metra. Najlepiej poradził sobie Austriak Stephan Embacher, który poszybował na odległość 105,5 m. Paweł Wąsek był 18., a Kamil Stoch dopiero 33.

"Moje przewidywania na jutrzejsze TOP 3: 1 - Raimund, 2 - Nikaido / Sundal, 3 - Tomasiak" - napisała jedna z użytkowniczek portalu X.

Konkurs indywidualny mężczyzna na olimpijskiej skoczni normalnej (HS109) w Predazzo odbędzie się w poniedziałek 9 lutego. Początek o godzinie 19. Zapraszamy na relację tekstową na stronie Sport.pl.