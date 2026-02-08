Rosjanie nie mogą pogodzić się z porażką. Grzmią o ukradzionym medalu

W niedzielne popołudnie byliśmy świadkami historycznych scen w skiathlonie. Johannes Klæbo dołożył do swojej olimpijskiej kolekcji szósty złoty medal, tym razem w biegu łączonym 10+10 kilometrów. Srebrny medal trafił do Francuza Mathisa Deslogesa, zaś brąz do rodaka Klæbo, Martina Nyengeta. Tuż za podium do mety dotarł Rosjanin Sawielij Korostielow.

W kontekście braku medalu dla swojego rodaka wypowiedział się Dmirtij Wasiljew, mistrz olimpijski w sztafecie biathlonowej z Sarajewa (1984) oraz Calgary (1988). 63-latek skomentował brak dyskwalifikacji w związku z protestem, który złożyli Rosjanie i Norwegowie. Francuski sportowiec skrócił sobie drogę w końcowej fazie rywalizacji, za co otrzymał "jedynie" ostrzeżenie w postaci żółtej kartki.

Dwukrotny mistrz olimpijski skomentował odrzucenie protestu przez sędziów. - Odwołanie odrzucone? To było do przewidzenia. Gdyby nasz zawodnik to zrobił, nikt by się nie odezwał; natychmiast by go zdyskwalifikowali. W tym przypadku FIS jest ewidentnie stronniczy - grzmiał były sportowiec.

Przewinienie Francuza było w ocenie Rosjanina ewidentne i nadawało się do dyskwalifikacji. Jego zdaniem Rosjanie zostali pozbawieni medalu. - Nie miałem co do tego złudzeń, choć Francuz popełnił ewidentne przewinienie – skrócił dystans – ale może chodziło o jakieś szczegóły. Tak, Sawielij nie zdobył medalu w bezpośredniej rywalizacji, a jeśli mówimy o wykorzystaniu tych wszystkich rzeczy, to pozbawiono nas medalu. Gdybyśmy mieli pełną oficjalną delegację, moglibyśmy złożyć protesty. Ale czy teraz serwismen złoży protest?- przyznał ironicznie Wasiljew w rozmowie z portalem "Sport24.ru".

Jak pochodzący z Leningradu emerytowany sportowiec ocenił postawę swojego rodaka? - Korostielow był tuż obok pozycji medalowej, ale najwyraźniej nie ma takiego doświadczenia w bezpośredniej walce. Powinien był być bardziej agresywny: nie powinien był pozwolić Francuzowi wyprzedzić, gdy ten był za Klæbo na podjeździe. Powinien był jechać tuż za nim. Gdzie można pozwolić Francuzowi wyprzedzić? Po prostu jechać tuż za nim – pozwolić mu jechać za nim. Sawielij go wyprzedził i ostatecznie zajął piąte miejsce, ale dobrze, że wyprzedził innego Francuza na mecie. Zachowywał się jak debiutant. Tak się nie zachowuje w profesjonalnym sporcie. Mimo to Sawielij spisał się nadspodziewanie dobrze i to daje mu podstawy, by liczyć na miejsce na podium" - powiedział Wasiliew.

Dla Korostielowa był to życiowy sukces na igrzyskach olimpijskich. Warto zauważyć, iż w tym sezonie debiutuje w Pucharze Świata, co dodatkowo podkreśla jego wyczyn w niedzielnym biegu łączonym.