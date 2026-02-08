Pokonała Polkę na igrzyskach. Oto co zrobiła, gdy ta płakała przed kamerą TVP

Historia Dalmasso jest inspirująca. Włoska zaczynała karierę sportową jako narciarka alpejska, ale po kontuzji została zmuszona do zmiany dyscypliny. Sukces w snowboardzie alpejskim przyszedł w wieku 28 lat. I to od razu dużego kalibru.

Cztery lata temu tę samą konkurencję w Pekinie zakończyła na 29. miejscu. W Pucharze Świata ma dziesięć podiów, w tym zwycięstwo na inaugurację tego sezonu w Mylin w Chinach. Nie jest postacią anonimową, znajduje się w czołówce, ale czy ktoś postawiłby, że na domowych igrzyskach stanie na olimpijskim podium?

Król-Walas udzielała wywiadu, kiedy jej pogromczyni zdobyła medal

Aleksandra Król-Walas zapytana o to, czy pocieszeniem po porażce w ćwierćfinale jest fakt, że przegrała z brązową medalistką olimpijską, odpowiedziała: - Żadnym. Jakbym przegrała ze złotą medalistką, to może - mówiła zła i rozżalona Polka.

Kiedy rozemocjonowana Król-Walas udzielała wywiadu TVP Info, w tle kończył się mały finał zawodów. I widać było, jak za placami polskiej zawodniczki na metę wpadła Dalmasso, która w ten sposób zdobyła brąz.

Rywalka Król-Walas opisała to, jak ją pokonała. Wystarczyły jej dwa słowa

Zapytałem Włoszkę o to, jak opisałaby ćwierćfinałowy przejazd, po którym ruszyła po medal. Najpierw dopytała, z kim mierzyła się na tym etapie, bo nie pamiętała, że chodziło o Król-Walas. Potem rzuciła tylko dwa słowa: "Ogrom frajdy".

Włoscy dziennikarze pytali ją o to, co oznacza dla niej ten medal. Odpowiedziała: "tutto", czyli wszystko. - Zaczęłam płakać po tym, jak zdobyłam medal. Minęło półtorej godziny i nadal lecą mi łzy. Emocje chyba nie zejdą ze mnie do końca wieczora - śmiała się Dalmasso. I w trakcie rozmowy ciągle dotykała i obracała swój medal. Jakby bała się, że ktoś przyjdzie jej go zabrać. - Nie wierzę, że naprawdę go zdobyłam - tłumaczyła.

Dla Aleksandry Król-Walas to było przykre i brutalne popołudnie. Jednak ktoś musi przegrać, żeby ktoś inny mógł odnieść sukces. I tym razem to Dalmasso mogła płakać jak Polka, ale ze szczęścia.

- Co czułaby 13-letnia Lucia, wiedząc, że choć właśnie zerwała więzadło krzyżowe, to wróci w innym sporcie i spełni swoje marzenia? Na pewno byłaby dumna i szczęśliwa. A tym bardziej ta pięciolatka, która po raz pierwszy ścigała się na nartach. Medal zawsze był moim marzeniem. Teraz je spełniłam - mówiła wzruszona.

- Kiedy doznałam kontuzji, nie wierzyłam, że będę jeszcze sportowcem. Ale potem znów zaczęłam w to wierzyć. Bawiłam się sportem, mój rozwój był ewolucją emocji i coraz lepszych wyników. I dalej będę rosnąć w siłę. Już nie mogę się doczekać igrzysk za cztery lata. Teraz marzę o jeszcze większych osiągnięciach - zapewniła Lucia Dalmasso.