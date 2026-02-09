Breezy Johnson zawieszona na 14 miesięcy. Ciemna strona mistrzyni olimpijskiej

- Mam nadzieję, że to nie jest tak poważne, na jakie wyglądało. Czasami, gdy tak bardzo kochasz tę trasę, a potem ulegasz na niej wypadkowi i tak bardzo cierpisz, boli to jeszcze mocniej. Całym sercem jestem z nią - powiedziała aktualna mistrzyni olimpijska w zjeździe o tym, co spotkało Lindsay Vonn. Breezy Johnson zdobyła złoty medal podczas igrzysk jako druga reprezentantka USA w historii. Jednak jej droga na olimpijski szczyt była nieoczywista.

Breezy Johnson była zawieszona na 14 miesięcy przez USADA

31-latka okazał się lepsza od Niemki Emmy Aicher o zaledwie 0,04 sekundy, z kolei trzecia, reprezentantka Włoch Sofia Goggia straciła do mistrzyni olimpijskiej 0,59 sekundy. - Miałam dobre przeczucia co do dzisiejszej rywalizacji. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Nie wiem, kiedy to do mnie dotrze. Wiedziałam, że muszę się starać, wiedziałam, że muszę dać z siebie więcej niż na treningu - przyznała Johnson tuż po mistrzowskim zjeździe.

Kariera Breezy Johnson ma jednak swoją ciemną stronę. 13 maja 2024 roku Amerykańska Agencja Antydopingowa ogłosiła zawieszenie narciarki alpejskiej na 14 miesięcy, licząc od 10 października 2023 roku. Co było powodem?

Mistrzyni olimpijska trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy złamała protokół kontroli antydopingowej. USADA wymaga, żeby każdy sportowiec informował odpowiednie służby o tym, gdzie będzie przebywał przez co najmniej godzinę dziennie. Po co? Aby zawodnik mógł poddać się niezapowiedzianym kontrolom antydopingowym poza dniem zawodów. Johnson trzy razy błędnie podała miejsce pobytu i została zawieszona. Przepadły jej wszystkie nagrody pieniężne od 10 października 2023 roku, a z historii usunięto jej wyniki w czasie trwania zawieszenia.

Reprezentantka USA wróciła do rywalizacji w grudniu 2024 roku. Podczas mistrzostw świata w lutym 2025 roku w austriackim Saalbach-Hinterglemm Breezy Johnson zdobyła złoty medal. Rok po tamtym triumfie, wywalczyła pierwszy dla Stanów Zjednoczonych krążek z najcenniejszego kruszcu podczas igrzysk w Mediolanie/Cortinie.

- Myślę, że to był najlepszy zjazd Breezy w historii. Obserwuję jej jazdę, odkąd skończyłam 8 lat - przyznała koleżanka Johnson z kadry, 28-letnia Isabella Wright.