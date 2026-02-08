Polak postawił wszystko na jedną kartę. Najlepszy wynik

Mateusz Sochowicz po pierwszych dwóch ślizgach zajmował 22. miejsce. Reprezentant Polski w pierwszym ślizgu uzyskał czas 54.676 sek., co było rezultatem gorszym o 1.752 sekundy od lidera Niemca Maxa Langenhana. W drugim przejeździe Polak przekroczył linię mety z sumarycznym czasem 1:49.008 min. Strata do nieustannie liderującego niemieckiego saneczkarza wynosiła 3.182 sek.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

W czołówce Langenhan przewodził stawce przed Austriakiem, Jonasem Muellerem, który tracił do niego 0,162 sekundy. Trzeci był reprezentant gospodarzy Dominik Fischnaller ze stratą 0,298 sekundy.

Na niedzielę 8 lutego zaplanowane zostały dwa ostatnie ślizgi, które miały wyłonić medalistów. Po trzecim kolejność na podium nie uległa zmianie. Niemiec powiększył przewagę nad Austriakiem do 0,294 sek. Także strata Włocha się zwiększyła - 0,542 sek.

Polak walczył o być albo nie być, gdyż do czwartego ślizgu awansowało 20 najlepszych zawodników. Sochowicz musiał więc odrobić prawie sekundową stratę do 20. w tym zestawieniu po dwóch ślizgach Słowaka, Jozefa Ninisa. 29-latek z Wrocławia uzyskał swój najszybszy czas ze wszystkich podczas tego przejazdu (54,015 sek.), co pozwoliło mu wyprzedzić Czecha Ondreja Hymana. Reprezentant Słowacji pojechał jednak szybciej od reprezentanta Polski, uzyskując czas 53,824, czym zapewnił sobie udział w ostatnim ślizgu.

Występ Mateusza Sochowicza w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo był jego trzecim indywidualnym startem na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Wrocławianin zajmował wcześniej 27. (Pjongczang 2018) oraz 25. miejsce (Pekin 2022). Wobec tego jest to najlepszy występ reprezentanta Polski w historii jego startów olimpijskich.

Złoty medal trafił do Langenhana, który w ostatnim ślizgu uzyskał czas (52.660), co sumarycznie dało mu rezultat 3:31.191. Srebrny krążek wywalczył Mueller. 52.962 w ostatnim przejeździe dało mu czas 3:31.787 po wszystkich ślizgach. Brązowy medal zawisł na szyi Dominika Fischnallera (53.052 w czwartym przejeździe i 3:32.125 czasu sumarycznego).

Klasyfikacja końcowa jedynek w saneczkarstwie (po czterech ślizgach):

1. Max Langenhan - 3:31.191 min.

2. Jonas Mueller - 3:31.787 (+0,596 sek.)

3. Dominik Fischnaller - 3:32.125 (+0,934 sek.)

...

22. Mateusz Sochowicz - 2:43.023 (3 ślizgi)