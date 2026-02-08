Oto co przekazał trener Lindsey Vonn. Jest źle

Wszyscy kibice narciarstwa alpejskiego byli bardzo ciekawi, jak Lindsey Vonn poradzi sobie podczas zjazdu. 41-letnia mistrzyni, mimo swoich problemów zdrowotnych, zapowiadała walkę o złoto. Na liście startowej jej nazwisko widniało przy numerze 13. I ta "13" okazała się pechowa. Amerykanka niestety nie dotarła nawet do pierwszego pomiaru czasu. Skala wypadku była na tyle poważna, że natychmiast przerwano rywalizację, a wśród zawodniczek i kibiców zapanowało ogromne poruszenie.
Pierwsze, nieoficjalne wieści na temat jej stanu zdrowia przekazał trener reprezentacji USA Alex Hoedlmoser. - Mamy bardzo niewiele informacji. Najprawdopodobniej chodzi o złamanie podudzia. Obecnie jest jeszcze badana - powiedział w rozmowie z SRF.
Niepokój jest tym większy, że zaledwie tydzień wcześniej Vonn doznała zerwania więzadła krzyżowego po upadku w Crans-Montanie. Mimo tego zdecydowała się podjąć rękawicę i wystartować w niedzielnym zjeździe. Oczywiście wypadek może mieć ogromny wpływ na dalszą karierę jednej z najwybitniejszych postaci w historii narciarstwa alpejskiego. W tej chwili jednak najistotniejsze jest to, by wróciła do zdrowia.
Zjazd wygrała Breezy Johnson, jednak radość z olimpijskiego triumfu była wyraźnie stłumiona. Hoedlmoser wcale się temu nie dziwi. - To trudne, bo cieszysz się ze złotego medalu, ale jednocześnie martwisz się o Lindsey - przyznał szkoleniowiec.
Także koleżanki z drużyny nie kryły emocji. Isabella Wright mówiła wprost o szoku i bezsilności, a siostra zawodniczki, Karin Kildow, określiła widok noszy jako "przerażający".
- Kiedy widzieliśmy, że została zabrana na noszach, to wiesz, że nigdy nie jest to dobry znak. Lindsey stanęła na starcie, była odważna, dała z siebie wszystko i poszła na całość. Bardzo ciężko ogląda się te obrazki, ale dla nas najważniejsze jest to, że z tego wyjdzie - powiedziała Kildow w rozmowie ze stacją NBC.