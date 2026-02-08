Ortopeda reaguje na to, co zrobiła Vonn. "Musimy głośno mówić"

Cały świat żył historią Lindsey Vonn, która udała się na zimowe igrzyska z zerwanymi więzadłami w lewym kolanie. Na treningach wyglądała dobrze, ale gdy już przyszło do prawdziwego przejazdu... stało się coś okropnego. "Do startu na olimpijskiej trasie w Cortinie d'Ampezzo przystąpiła z numerem trzynastym. Przejechała ledwie kilka zakrętów. Podczas jednego ze skoków zahaczyła ręką o bramkę, straciła kontrolę w locie i upadła. Na stoku zapadła cisza, przerywana jedynie krzykami 41-latki. Zawody zostały wstrzymane na kilkanaście minut. Vonn nie była w stanie podnieść się o własnych siłach. Medycy pojawili się przy niej niemal natychmiast, jednak nie ryzykowano ściągnięciem 41-latki na dół stoku. Amerykanka została przetransportowana helikopterem do szpitala" - relacjonował na łamach Sport.pl Mateusz Gaweł.

Ortopeda zabrał głos nt. decyzji Lindsey Vonn o starcie w ZIO

Głos nt. decyzji Lindsey Vonn o samym wyjeździe na igrzyska z zerwanymi więzadłami zabrał chirurg sportowy i ortopeda Szymon Kujawiak, który bardzo szeroko skomentował ten przypadek. Już na samym początku swojego wpisu stwierdził, iż to jest "klasyczny konflikt między 'sercem sportowca' a 'rozumem ortopedy'" - czytamy.

"Z jednej strony mamy niesamowitą maszynę, jaką jest ciało mistrzyni. Dzięki genialnej kompensacji mięśniowej Lindsey jest w stanie dokonać rzeczy niemożliwych dla zwykłego śmiertelnika. Z drugiej strony – fakty medyczne są nieubłagane. Dwa kolana, dwa problemy: świeże zerwanie ACL w jednym i proteza UKA w drugim. Taka kombinacja przy prędkościach zjazdowych to ogromne ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń łąkotek i przyspieszonego zużycia implantu" - dodał.

Do wpisu na instagramie Kujawiak dołączył pokaz slajdów, który odnosił się do podejmowanych przez niego kwestii. W dalszej części wpisu ortopeda zabrał głos nt. "gloryfikowania bólu", który - jego zdaniem - "u legendy sportu jest wkalkulowanym ryzykiem zawodowym, u młodego sportowca może być końcem sprawności na lata" - czytamy.

W slajdzie lekarz stwierdził iż: "'Ból jest częścią gry' - to hasło buduje legendy, ale niszczy stawy. Jazda bez sprawnego ACL to nie tylko ryzyko upadku, ale prosta droga do zniszczenia łąkotek i chrząstki stawowej. Medycyna sportowa często skupia się na pytaniu 'czy da się wystartować?', zamiast 'czy to bezpieczne w perspektywie 10 lat?' - podkreślił.

"Ignorowanie świeżych urazów w imię wysokiej stawki wysyła ryzykowny przekaz. Autonomia zawodnika jest ważna, ale to my, lekarze, musimy głośno mówić o odległych konsekwencjach. Medale zostają w historii, ból zostaje z pacjentem" - kontynuował.

"Lindsey Vonn to medyczny wyjątek, a nie wzór"

Podsumowując Szymon Kujawiak pisze wprost, iż podziwia wolę walki Lindsey. "Ale w moim gabinecie zawsze będę stał na straży sprawności za kilka, czy kilkanaście lat. Stabilne kolano to nie tylko sport – to jakość życia" - podkreślił.

"Lindsey Vonn to medyczny wyjątek, nie wzór do naśladowania dla pacjentów. Podziwiamy determinację, ale jako specjaliści przypominamy: zdrowe kolano jest warte więcej niż jeden start" - zakończył.