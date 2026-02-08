Roland Fischnaller - tego nazwiska fanom snowboardu nie trzeba przedstawiać. To jeden z najbardziej utytułowanych i utalentowanych zawodników w historii. Może pochwalić się Kryształową Kulą w Pucharze Świata, a także siedmioma medalami mistrzostw świata, z czego dwoma złotymi Jest on też wielokrotnym olimpijczykiem, ale nigdy krążka zdobyć mu się na tej imprezie nie udało. W tym roku podjął kolejną próbę, podczas igrzysk w ojczyźnie. Więcej jednak niż o możliwym medalu, mówi się o jego kasku.

Włoch założył kask z flagą Rosji. W Ukrainie oburzenie

Jak donoszą rosyjskie portale, Włoch przygotował specjalny kask. Na tylnej części zamieścił miniatury aż sześciu flag. Jedna z nich jest zakazana. Chodzi o flagę Rosji.

Dlaczego Fischnaller ją tam umieścił? To jedno z państw, w których organizowano igrzyska, i w których ten zawodnik wystąpił. Miało to miejsce w 2014 r. w Soczi. Te sześć flag ma symbolizować sześciu gospodarzy imprez czterolecia, w których Włoch wziął udział - startuje regularnie od 2002 roku.

Wieść ta szybko rozniosła się po świecie i trafiła też do Ukrainy. Tamtejsze media rozpisują się o geście sportowca. "Złamał zasady igrzysk", "Występ sportowca z rosyjską flagą na kasku natychmiast przyciągnął uwagę światowych mediów. Sam fakt obecności takiego symbolu na IO wywołuje dyskusję w kontekście obecnej sytuacji politycznej i polityki sankcji wobec Rosji w środowisku sportowym" - pisały media.

Kolejna szansa na medal stracona

Fischnaller wystartował w niedzielę w slalomie gigancie równoległym. Medalu jednak nie wywalczył. Odpadł w ćwierćfinale. Złoto powędrowało w ręce Benjamina Karla. Srebro otrzymał Sangkyum Kim, a brąz Tervel Zamfirov. Tym samym czwarte miejsce z Pekinu 2022 wciąż pozostaje najlepszym wynikiem Fischnallera na igrzyskach olimpijskich.