Leniarski: Będę pierwszy, żeby bronić Lindsey Vonn

Kilku specjalistów traumatologów ostrzegało, że pomysł startu w olimpijskim zjeździe z zerwanym dziewięć dni wcześniej więzadłem w kolanie (ACL), z odpryskiem kostnym, obrzękiem, w ortezie, z protezą w drugim kolanie, nie jest najmądrzejszy, jednak z szacunku dla dokonań Lindsey Vonn wypowiadało się znacznie bardziej dyplomatycznie. Nie, to nie było mądre.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Czerwonka nie stresuje się rolą chorążej. "To zostanie na zawsze w dziewczynce, która wytatuowała sobie kółka olimpijskie na plecach"

Po co to zrobiła?

Jeszcze nie wiemy, jakich doznała urazów, ale od samego początku było wiadomo - od jej oświadczenia po zerwaniu więzadeł, że wystartuje w igrzyskach - że będzie igrała nie tylko ze zdrowiem, ale nawet życiem. Takiej sytuacji jeszcze nie przeżyła, choć – dziś 41-latka – startowała w igrzyskach olimpijskich już jako nastolatka. Najważniejszą motywacją było dla niej na pewno poczucie ostatniej szansy: upływający czas, ostatnie igrzyska, ulubiona trasa, na której wygrała częściej niż ktokolwiek inny, i pięć lat sportowego niebytu, po pierwszym zakończeniu kariery. Taką pokusę trudno odrzucić. A do tego możliwość zmarnowania energii zainwestowanej w wielką, olimpijską kampanię. Taką groźbę trudno zaakceptować.

Jest jeszcze coś głębszego: zamiłowanie do - lub pożądanie - ryzyka. Niewykluczone, że właśnie hazard i emocje z nim związane są tym, co ciągnie Vonn i inne zawodniczki (i zawodników) do zjazdu, konkurencji, w której trzeba ryzykować, ryzyko musi być w ich krwi.

Miałem kiedyś okazję tuż przed Pucharem Świata w Kitzbuehel zjechać słynnym Streifem, rzecz jasna ześlizgiwałem się ostrożnie po niemal pionowym lodzie, z włosami stojącymi dęba ze strachu, a potem słyszałem zjazdowców pędzących w dół po tym samym lodzie "pełną petardą" i huczących na zmrożonej trasie jak intercity. Żeby ruszyć w dół na całego, trzeba mieć – oprócz wybitnych umiejętności - specjalną konstrukcją psychiczną. Potem podbija się ją, podbudowuje, dopieszcza, dokarmia, sezonuje przez lata, selekcjonując na podium te zawodniczki/zawodników, które/którzy najbardziej lubią ryzyko, uwielbiają poczuć niepokojący dreszcz emocji. Wymaga on coraz silniejszych bodźców, żeby się aktywował.

Vonn dlatego wygrała 85 zawodów Pucharu Świata, bo uwielbia ryzyko i za to ją wszyscy kibice kochają. Stąd brały się też inne korzyści, w tym wielki majątek. Ale to pobocze, konsekwencja tego, jak rozwijała się jej kariera.

Dziesiątki innych, mniej znanych zawodniczek i zawodników łamało się i wracało na narty, gdy tylko poczuło, że może chodzić. Tak jak Vonn. Wszyscy wokół do niej mówili: legenda, superbohaterka. Faktycznie, nią była, a co najważniejsze, coraz bardziej nią się czuła.

Jeśli ktoś będzie się śmiał, wyszydzał próbę Amerykanki, bo zakończyła się niepowodzeniem, będę pierwszy, żeby jej bronić. Dlatego, że postąpiła zgodnie ze swoją naturą ryzykantki.