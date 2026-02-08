Tak się walczy na igrzyskach! Historyczny wynik Polaków

Niedziela to emocjonujący dzień na igrzyskach. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to najbardziej kibice byli ciekawi tego, czy po medal sięgnie snowboardzistka Aleksandra Król-Walas. W slalomie gigancie równoległym odpadła ostatecznie w ćwierćfinale, zajmując siódme miejsce. Niedługo później na trasę wyruszyli biathloniści. W rywalizacji w sztafecie mieszanej 4x6 km Polska wystąpiła w składzie: Konrad Badacz, Jan Guńka, Kamila Żuk i Natalia Sidorowicz.
Trzeba przyznać, że Konrad Badacz zaprezentował się bardzo dobrze. Przez pewien moment zajmował czwartą pozycję, a ostatecznie, gdy zmianę przejmował Jan Guńka, to nasza sztafeta plasowała się na szóstej lokacie. Badacz dobierał tylko jeden pocisk.
Później już stopniowo spadaliśmy w klasyfikacji. Już po pierwszym strzelaniu Guńki Biało-Czerwoni byli na dziesiątym miejscu. Ostatecznie zajmowaliśmy dwunastą pozycję. Wówczas na trasę ruszyła Kamila Żuk. Nasza reprezentantka miała jedno dobieranie na ostatnim strzelaniu. Polska utrzymała dwunastą pozycję, po czym w akcji zobaczyliśmy Natalię Sidorowicz.
To był naprawdę pozytywny występ. Dzięki temu, że była bezbłędna podczas finałowego strzelania, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, iż możliwa jest walka o czołową dziesiątkę. Sidorowicz w ostatniej fazie biegowej wyprzedziła dwie rywalki, a to dało nam dziewiąte miejsce! To najlepszy w historii wynik na igrzyskach olimpijskich w tej konkurencji dla reprezentacji Polski. Nie ma wątpliwości, że Badacz i Sidorowicz byli zdecydowanie najmocniejszymi punktami naszego zespołu.
Francuzi pierwsi zameldowali się na mecie. Srebro zdobyli Włosi, a brąz przypadł Niemcom. Oczywiście Trójkolorowi mogli zaimponować kibicom. Trudno w ich postawie doczepić się do czegokolwiek. Drudzy Włosi stracili do nich blisko 26 sekund. Reprezentację Polski wyprzedzili z kolei jeszcze: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Austria oraz Ukraina.
Wyniki sztafety mieszanej 4x6 km (pierwsza dziesiątka):
1. Francja - czas 1:04:15.5
2. Włochy - 1:04:41.3
3. Niemcy - 1:05:20.8
4. Norwegia - 1:05:52.7
5. Szwecja - 1:05:56.3
6. Finlandia - 1:06:12.0
7. Austria - 1:06:36.5
8. Ukraina - 1:06:52.1
9. Polska - 1:07:12.4
10. Szwajcaria - 1:07:14.0