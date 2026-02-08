Czy skoki pozazdroszczą snowboardowi? Apoloniusz Tajner w "Studiu Cortina"!

Skoczkowie nie mają dobrego sezonu, a nasi goście w "Studiu Cortina" zapowiedzą, zdiagnozują i ocenią, na co możemy liczyć podczas wieczornego konkursu panów w Predazzo. Gośćmi będą Grzegorz Jędrzejewski (Polsat Sport), Apoloniusz Tajner (poseł na Sejm RP, były trener skoków narciarskich i prezes PZN), Sławomir Hankus (trener skoków, ekspert Eurosportu) i Sylwia Nowak (łyżwiarka figurowa).

W programie też łączenia z naszymi wysłannikami na igrzyska. Jakub Balcerski (Sport.pl) i Mateusz Ligęza (Radio ZET) będą w Livigno. To tam liczymy na snowboardowe, polskie wzruszenia. Początek "Studia Cortina" o godzinie 12:00.