Czy skoki pozazdroszczą snowboardowi? Apoloniusz Tajner w "Studiu Cortina"!

Niedziela to dzień, w którym szanse na medal igrzysk w snowboardzie będzie miała Aleksandra Król-Walas. To ona jest teraz bliżej olimpijskich krążków niż ci, którzy do tej pory z igrzysk przywozili je cyklicznie.
Skoczkowie nie mają dobrego sezonu, a nasi goście w "Studiu Cortina" zapowiedzą, zdiagnozują i ocenią, na co możemy liczyć podczas wieczornego konkursu panów w Predazzo. Gośćmi będą Grzegorz Jędrzejewski (Polsat Sport), Apoloniusz Tajner (poseł na Sejm RP, były trener skoków narciarskich i prezes PZN), Sławomir Hankus (trener skoków, ekspert Eurosportu) i Sylwia Nowak (łyżwiarka figurowa).

 

W programie też łączenia z naszymi wysłannikami na igrzyska. Jakub Balcerski (Sport.pl) i Mateusz Ligęza (Radio ZET) będą w Livigno. To tam liczymy na snowboardowe, polskie wzruszenia. Początek "Studia Cortina" o godzinie 12:00.

