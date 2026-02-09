Tak wygląda klasyfikacja medalowa IO po tym, co zrobił Tomasiak

Ile medali Biało-Czerwoni zdobędą podczas włoskich igrzysk? Eksperci typowali, że realistyczny wynik to dwa, trzy krążki, a najwięksi optymiści prognozowali cztery albo pięć. Naszym największym "pewniakiem" do miejsca na podium jest Damian Żurek, konkurujący w łyżwiarstwie szybkim, ale na olbrzymi sukces liczyli też m.in. Oskar Kwiatkowski czy Aleksandra Król-Walas. Im nie udało się zdobyć medalu, ale zrobił to w poniedziałek 19-letni Kacper Tomasiak!

Tomasiak pojechał do Predazzo bez ani jednego miejsca na podium w Pucharze Świata. Dwa razy był piąty, dwa razy ósmy, a zatem "kręcił się" w czołówce poszczególnych konkursów. Na igrzyskach dobrze prezentował się w niedzielnych treningach, co dawało nadzieję na niespodziankę. I ta niespodzianka nadeszła! Na obiekcie normalnym Polak zajął drugie miejsce i sięgnął po srebrny medal! Lepszy był tylko Philipp Raimund.

To pierwszy polski medal na igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo i w Mediolanie, a piąty w historii występów skoczków narciarskich w imprezie tej rangi. Na olimpijskim podium indywidualnie stawali wcześniej Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch, który tym razem nie wszedł do serii finałowej. Jego los podzielił Paweł Wąsek.

Jak obecnie przedstawia się klasyfikacja medalowa igrzysk? Na pierwszym miejscu znajdują się Norwegowie, którzy wyprzedzają Szwajcarię i Japonię. Polska po srebrnym krążku Tomasiaka pojawiła się w zestawieniu na 14. pozycji.

Klasyfikacja medalowa zimowych igrzysk 2026 (stan na 9 lutego):

1. Norwegia (3 złote, 1 srebrny, 2 brązowe)

2. Szwajcaria (3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy)

3. Japonia (2 złote, 2 srebrne, 3 brązowe)

4. Niemcy (2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy)

5. USA (2 złote)

6. Austria (1 złote, 3 srebrne)

7. Włochy (1 złoty, 2 srebrne, 6 brązowych)

